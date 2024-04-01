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綠喊「天天甲動」 藍白酸爽混8年

聯合報／ 記者陳熙文劉宛琳林銘翰張睿廷／台北報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者曾原信／攝影

國會改革攻防，今將於立法院司法及法制委員會詢答；民進黨立法院黨團日前祭出天天「甲級動員」，計畫全力反制藍白黨團攻勢。民進黨團總召柯建銘昨表示，不只有甲動，未來府院黨和黨團都要一致來對抗藍白合起來的邪惡力量，「這是要對台灣人民負責的時刻」。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，監督政府官員、提出改革法案，本就是立委職責，民進黨現在要認真上班，應把時間花在監督行政官員，而不是成為護航貪腐的「洗地」。黃國昌大酸，看到柯建銘這樣的發言，等於承認過去八年，民進黨過得太安逸、混得有多凶。

國民黨立委牛煦庭則質疑，立委認真開會，難道不是本分？無法理解民進黨團為何要天天動員；他不認為每天到立法院上班會是額外負擔，國民黨立委巴不得每天開會工作，民進黨就是過去八年過得太爽、螺絲都已經鬆掉，所以才會需要有人鞭策，現在被逼得上緊發條。

民進黨團上周決議，未來各常設委員會每天發布動員，直到臨時提案處理完畢，或黨團解除動員令止。強制動員期間（含當日召開的會前會），由黨團副幹事長督導各委員會召委確實點名，不在場者依規定罰款。

柯建銘表示，形勢已經改變，現在立法院天天有事，整個國家變成回到國民黨戒嚴的氛圍，可以為所欲為，對行政部門執行新的白色恐怖，「立法權無限擴張，連蔣介石在世也不敢如此」；民進黨團現在又回到朝小野大，必須走出過去八年的舒適圈，不能再自掃門前雪，團隊要具備非常強的機動性和戰鬥力，才能面對在野黨的挑戰。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，面對國會新生態、國民黨與民眾黨聯手，民進黨團絕對要全力反制、團結作戰；未來不只要強化政治論述，也要精進政治攻防。

民進黨高雄立委許智傑坦言，南部立委在南北往返上確實會很辛苦，自己最高紀錄還曾一天搭四趟高鐵，雖然耗時耗力，也導致少跑很多地方行程，但為了國家整體發展，再辛苦也會遵守「每天動員令」。

民進黨屏東立委鍾佳濱則指出，天天甲動辛苦到的無疑是台中以南、高雄以北的立委，但「平常就很辛苦了，所以沒有更辛苦」。

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