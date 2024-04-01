國會改革 綠：藍白版本通過將聲請釋憲

國會改革法案朝野攻防，今於立院司法及法制委員會進行詢答。民進黨黨團昨喊話表示，就算藍白草案版本通過，也將聲請釋憲；民進黨團總召柯建銘更直言，國民黨團總召傅崐萁「押整個黨去撞牆」，是非常危險的人物。

傅崐萁則反批，國會改革五法是民進黨二○一六年提出的競選承諾，但過去八年一事無成，「麻木不仁的政府是腐敗的怪獸」；民進黨對人民需求視若無睹，對蔡政府競選政見失信毀諾，難怪支持率崩跌至基本盤而已。

立法院司法及法制委員會今排審立法院職權行使法部分條文修正草案等案，國會改革議題進入委員會「近身接觸戰」。其中，藍白早已分別提案，民進黨團則在上周五才公布修正草案版本，擬於本周二立院程序委員會排審。

對於藍白搶得先機，民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團將根據委員會議程，讓藍白草案版本在委員會進行詢答，但也表明民進黨團的立場是希望先舉行公聽會再行審查。

對於藍白所提出的國會改革草案，內容包括總統國情報告常態化、國會調查權、聽證權及藐視國會罪、偽證罪等，吳思瑤也批評，如果藍白草案版本通過，未來的立法院就是「太上國會、憲政怪獸」，足以取代行政權、超越司法權、監察權，更可以把民選總統隨叫隨到、即問即答，不僅對憲政機關的權力運作造成傷害，也對人權是嚴重的威脅。

吳思瑤指出，依照藍白國會改革的草案，其中對調查權的設計，未來國會不但可以傳喚官員，還可以傳喚私人企業，乃至於平民百姓；如果不聽國會，就可能被冠上藐視國會的罪名，不只有行政部門，一般民眾也可能吃上藐視國會罪，少則被罰卅萬元，多則被關三年。

她說，民進黨團將會全力反制，就算藍白最後以國會多數席次表決通過，民進黨也將聲請憲法法庭的大法官釋憲，同時要求緊急處分。

柯建銘更點名傅崐萁，直言國民黨團的領導人「是一個非常危險的人物」，最大問題是傅崐萁「比較鴨霸」，強行押整個黨去撞牆，他相信國民黨內沒有一個人看不懂憲法，沒有人看不懂條文，卻都選擇噤聲、不敢講話，就是集體毀滅，充當毀憲亂政的兵馬俑。

柯建銘批評，傅崐萁以為還在花蓮當王，以為國會是可以一個人恣意妄為，只要國會過半，什麼都能做，一定會自食惡果。

傅崐萁回應時，除批評柯建銘將國道六號、環島高鐵、花東快等基礎建設帶入惡意政治攻防，未盡民代監督興利之責，是國家之恥，更是國會之恥，並表示國民黨早在一月中旬就針對國會改革提出具體方案，獲得國人高度共識與支持，民進黨直到三月底才匆匆提黨版，期間還不斷運用話術及網軍側翼攻擊在野黨，誣指終結國會亂象是違憲，「民進黨與民意完全脫節，終究會走入歷史灰燼」。