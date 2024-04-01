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布局2026？柯文哲、黃珊珊議會見小草

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨赴北市議會參加「小草見面會」。記者鍾維軒／攝影
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨赴北市議會參加「小草見面會」。記者鍾維軒／攝影

民眾黨北市議會黨團昨辦「小草一日議員」體驗活動，黨主席柯文哲、立委黃珊珊也出席與支持者見面會，並宣布黨中央組織計畫與海選幹部，招募小草加入民眾黨，由於黃珊珊再戰2026呼聲高，這次的見面會、海選招募，也被視為是黃珊珊提前為2026北市長選戰布局。

除了黃珊珊動作頻頻，可能再迎戰爭取連任的北市長蔣萬安；民進黨部分，北市黨部主委張茂楠表示，立委吳思瑤、內政部長林右昌等都是不錯人選，黨部會再思考如何布局2026，會等準總統賴清德上任、內閣確定後，才開始覓人選；至於市議員不會這麼急，盼更多年輕人投入公共事務。

民眾黨目前已開始積極布局2026，昨天的見面會，柯文哲與小草互動交流，並宣布組織計畫與海選幹部計畫，報名人數高達360人，塞爆市議會大廳。

黃珊珊表示，為了地方扎根、重新開始，她會和黨團、北市黨部討論議題。昨天報名的人都是主動積極的，對參與公共事務有興趣，年輕人都可以加入政策討論，就算不從政也要關心政治。

對於辦「小草見面會」是強化陸戰組織，落實N+1計畫？黃珊珊說，每天都要做該做的事，不是只有選舉而已，公共政策是日常生活的一部份。

柯文哲也被問到，是否會從參與活動的小草，尋找2026參選議員的人選？柯僅低調回「好啦、好啦、好啦」，其他未回應。

北市 吳思瑤 林右昌 柯文哲 蔣萬安 賴清德 黃珊珊

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