快訊

寶林饒河店個案 王必勝公布米酵菌酸檢驗結果 籲不要恐慌

總質詢開天窗背後 民進黨設內規減半質詢時間 立委也無奈

華爾街日報專訪張忠謀 自曝：中年創業祕辛與優勢

柯建銘指傅崐萁是非常危險的領導人 呼籲國民黨小心

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘上午受訪表示，國民黨最大問題在於國民黨團總召傅崐萁強行押著整個黨去撞牆，「你的（國民黨的）領導人是一個非常危險的人物」，以為還在花蓮當王，國民黨自己要小心。

柯建銘說，道理講出來讓大家去評斷，要強行通過自曝其短也沒用。國民黨最大問題是在國民黨團總召傅崐萁的個性比較鴨霸，強行押著整個黨去撞牆，國民黨自己要思考這個問題。

柯建銘表示，相信國民黨內部沒有一個人看不懂憲法，沒有人看不懂條文，卻都噤聲、不敢講話，就是集體毀滅，當毀憲亂政的兵馬俑而已。柯建銘批評問題在傅崐萁的心態，以為還在花蓮當王，以為國會是可以一個人恣意妄為，只要國會過半，什麼都能做，一定會自食惡果。

傅崐萁 國民黨 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘重申民主基金會沒要「卡韓」 綠委批國民黨玻璃心

柯建銘批藍無限擴張立法權 蔣介石在世也不敢如此

柯建銘稱成立RCEP友好會是「唱和中國」 傅崐萁辦反擊：不學無術

傅崐萁領銜成立RCEP友好協會 鼓勵休會期間訪東協十國

相關新聞

陸客不來台恐下修觀光人次 藍委酸交長王國材被打臉

交通部觀光署長署長周永暉昨天指出，外國來台旅客目標為1200萬人次，當中有200萬至250萬是大陸旅客，若等到暑假還看不...

國會改革攻防 民進黨團：藍白版本通過將聲請釋憲

朝野國會改革交鋒，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，就算國民黨團、民眾黨團未來以國會多數席次通過國會改革草案，民進黨也會聲...

洪孟楷：各國皆有藐視國會罪 一定要修法通過

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，朝野對陣氣氛濃厚。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天指出，制定藐視國會罪是最為...

柯建銘重申民主基金會沒要「卡韓」 綠委批國民黨玻璃心

民進黨立院黨團總召柯建銘強調，立法院長韓國瑜當台灣民主基金會董事長是一定的，趕快照程序走完，重申民進黨沒有要「卡韓」，完...

柯建銘批藍無限擴張立法權 蔣介石在世也不敢如此

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，因應國會新情勢，民進黨團會議通過動員修正案，因為立法院又回到朝小野大，天天有事。柯批評...

柯建銘指傅崐萁是非常危險的領導人 呼籲國民黨小心

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘上午受訪表示，國民黨最大問題在於國民黨團總召傅崐萁強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。