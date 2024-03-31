柯建銘指傅崐萁是非常危險的領導人 呼籲國民黨小心

立法院司法及法制委員會明天排審國會改革法案，民進黨立院黨團總召柯建銘上午受訪表示，國民黨最大問題在於國民黨團總召傅崐萁強行押著整個黨去撞牆，「你的（國民黨的）領導人是一個非常危險的人物」，以為還在花蓮當王，國民黨自己要小心。

柯建銘說，道理講出來讓大家去評斷，要強行通過自曝其短也沒用。國民黨最大問題是在國民黨團總召傅崐萁的個性比較鴨霸，強行押著整個黨去撞牆，國民黨自己要思考這個問題。

柯建銘表示，相信國民黨內部沒有一個人看不懂憲法，沒有人看不懂條文，卻都噤聲、不敢講話，就是集體毀滅，當毀憲亂政的兵馬俑而已。柯建銘批評問題在傅崐萁的心態，以為還在花蓮當王，以為國會是可以一個人恣意妄為，只要國會過半，什麼都能做，一定會自食惡果。