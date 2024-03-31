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柯建銘重申民主基金會沒要「卡韓」 綠委批國民黨玻璃心

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘強調，立法院長韓國瑜當台灣民主基金會董事長是一定的，趕快照程序走完，重申民進黨沒有要「卡韓」，完全沒這回事。

民主基金會人事安排爭議持續延燒，傳出韓國瑜要安排政大教授盧業中擔任執行長，若民進黨不讓盧業中上任，立法院長韓國瑜將拒接董事長一職。

柯建銘表示，執行長部分互相之間要協調，用一個討論方式來處理就可以了，互相協調看看哪一個最適合，「不要說民主基金會民進黨要卡韓，完全沒有這回事」。一直在這件事上做文章，對民主基金會、對韓國瑜不好、也不敬。

媒體詢問，民進黨有打算自己推派人選嗎？柯建銘表示，對他來講，他只負責立法院的法案和預算，用正常心態來看待比較適合。

民進黨立委許智傑也說，國民黨不要動不動就要扯卡韓，先抹黑民主基金會是綠營金庫，又說不讓韓國瑜當董事長；現在基金會要安排選舉了，國民黨又要把民主基金會政治化，希望國民黨不要再玻璃心了。

柯建銘 民進黨 韓國瑜

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