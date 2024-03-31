柯建銘批藍無限擴張立法權 蔣介石在世也不敢如此

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，因應國會新情勢，民進黨團會議通過動員修正案，因為立法院又回到朝小野大，天天有事。柯批評，整個國家氛圍變成回到國民黨戒嚴的氛圍，對行政部門執行新的白色恐怖，「立法權無限擴張，連蔣介石在世也不敢如此」。

柯建銘表示，過去曾朝小野大，民進黨只剩下27席立委，也完全執政過，現在重回朝小野大，從2月20日開議至今1個多月的時間，整個國家的軸線已經傾斜了，完全扭曲。 國民黨團與民眾黨團仗著他們國會過半，為所欲為，無限的擴張權力，對行政部門實施新的白色恐怖。他們提出的國會改革5法、委員會臨時提案或是一些決議都是非常離譜、無限擴權、毀憲亂政。

柯建銘表示，整個國家氛圍變成回到國民黨戒嚴的氛圍，可以為所欲為。相信他們這樣做對新的行政部門執行新的白色恐怖，「立法權無限擴張，連蔣介石在世也不敢如此」。

柯建銘強調，很多國會改革法案要通過修憲才能完成，但在野修法就想完成，這是非常嚴重的事情。包括藐視國會罪要關3年、罰款30萬，天下沒有這麼離譜的事情，這有規定在立法院職權行使法，也有規定在刑法上。

在調查權部分，柯建銘表示，國會的調閱和調查權在大法官釋字585號出來以後，不能侵犯其他院際之間的權力，這次侵犯到監察院 、司法院和檢察官的權力，這很清楚。其它還有要請總統來國情報告即問即答，也要通過修憲，這是自行發明創造，無所不用其極，即便表決通過，通過釋憲也看得出來是違憲。

柯建銘說，包括明天交通委員會要審的環島高鐵也是一樣，特別條例和特別預算要國家花多少錢，國民黨團總召傅崐萁提的2個案子至少花1兆，以後行政權就交給他好了，每個縣市都可以用一個特別條例和特別預算，這嚴重侵犯行政權，大法官釋字613號解釋得很清楚。

柯建銘表示，從開議到現在，國民黨挾持著自己國會過半、交兵的心態，認為可以無所不用其極，藍白合一搭一唱，這不是毀憲亂政，什麼才是毀憲亂政，所以民進黨團必須時時刻刻每一天盯著每一場委員會和院會，過去都有甲動，只是現在會前會都要來簽到，大家才有共同意識和看法，如何曼對每一個戰局，包括以後府院黨黨團要一致對抗藍白合起來的邪惡力量，這是要對台灣人民負責的時刻。

對於明天司法及法制委員會的因應對策，柯建銘表示，召委吳宗憲原本排4月1日、3日都是立法院職權行使法，他告訴吳，這樣的重大法案應該要公聽會；而總統來國情報告要不要即問即答，也可以成為一個公聽會題目。經過公聽會大家好好討論，以後再來進入法案審查，大家來論戰，不是國會多數暴力強行出委員會。後來吳宗憲改3日上午公聽會，下午繼續審查，柯建銘覺得不妥，1日上午應該是先詢答。

柯建銘也強調，民進黨團一定會提釋憲，讓大法官來解釋，所有違憲的法律案不可行，但這是最後手段。