國發會不認同國民黨立委版本東部高鐵建設案

立法院經濟委員會明天審查環島高速鐵路建設特別條例草案，國家發展委員會表示，這項條例草案相關內容，與鐵路法、財政紀律法及國發會組織法等有所扞格。高速鐵路建設計畫，國內已有推動前例可參照辦理，不宜另立新法推動或由國發會擔任環島高速鐵路主管機關。

環島高速鐵路建設特別條例草案是由立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨立法院黨團總召傅崐萁等領銜提出。根據草案第四條，本條例主管機關為國家發展委員會。本條例中央執行機關交通部。本條例地方執行機關為縣（市）政府。

委員會在3月25日初審草案時，交通部路政及道安司長黃運貴指出，傅崐萁等人提出的條例，恐產生立法權干預行政權的憲政爭議，窒礙難行。引起傅崐萁拍桌批評交通部長王國材，國會審議輪得到你們說三道四嗎？

國發會送交委員會的書面資料指出，現行西部高速鐵路主管機關，及後續擬往南延伸至屏東與往東延伸至宜蘭等專業規畫，均由交通建設中央主管機關交通部，依職權主政辦理。若草案另訂國發會為環島高速鐵路建設主管機關（僅東半部宜蘭至屏東段），恐導致我國高速鐵路建設，分由不同部會主政，與鐵路法主管機關相扞格情形，造成交通建設長遠整體發展思維紊亂、建設效率及行政資源分配將受影響，國發會擔任環島高速鐵路建設主管機關，非屬國發會組織法賦予職權。

國發會表示，行政院核定各項重大建設計畫，屬公共建設計畫者，依照政府公共建設計畫先期作業實施要點相關程序，編列預算支應，除透過計畫執行狀況覈實編列所需預算外，並透過預算收支控管，維持穩健財政狀況。政府各項交通建設經費來源，應循現有機制，由各年度公共建設預算編列支應為宜。

國發會說，花東地區各項發展與建設需求，國發會秉持積極態度，依照各項法令規定，協助各部會如期如質推動，現行既有各項推動機制，尚無相衝突或窒礙難行之處。

國發會指出，檢視條例草案相關內容，有與鐵路法、財政紀律法及國發會組織法等扞格，高速鐵路建設計畫，國內已有推動前例可參照辦理，不宜另立新法推動，或由國發會擔任環島高速鐵路主管機關。