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藍拚空戰的11堂課 力邀統神重磅壓軸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨辦「群賢戰鬥營」，要強化國民黨立委助理們的空戰能力。據了解，這次的課程除了邀請到「鯊鯊主播」李珮瑄等有實戰經驗的講師，壓軸場還會力邀戰鬥藍領袖趙少康及網紅亞洲統神親授實戰技能。 圖取自亞洲統神臉書
國民黨辦「群賢戰鬥營」，要強化國民黨立委助理們的空戰能力。據了解，這次的課程除了邀請到「鯊鯊主播」李珮瑄等有實戰經驗的講師，壓軸場還會力邀戰鬥藍領袖趙少康及網紅亞洲統神親授實戰技能。 圖取自亞洲統神臉書

國民黨過去幾次大選屢因網路或輿論空戰戰力不足，致藍營在輿論戰場上，處於不利地位。國民黨近期開辦「群賢戰鬥營」，要強化國民黨立委助理們的空戰能力。據了解，這次的課程除了邀請到「鯊鯊主播」李珮瑄等有實戰經驗的講師，壓軸場還會力邀戰鬥藍領袖趙少康及網紅亞洲統神親授空戰技能。

這個由國民黨中央政策委員會、立法院黨團及革命實踐研究院（革實院）共同群賢戰鬥營，課程分成新媒體經營、媒體公關、議題操作和危機處理、政論節目等，亦有傳播或新聞業界資深實務人士、網紅等受邀授課。此外，在實戰技能方面，有教學新聞稿寫作、Podcast製作實務、短影音製作、AI跟ChatGPT應用。

此次的群賢戰鬥營是由革實院發起，定位是內部培訓課程，邀國會助理上課，強化空戰能力及掌握資訊的反應及敏銳度。因青年團隨著國民黨組織改革，被併入數位青年部，革實院必須做其他培訓工作，同時從黨內開始，進一步和社會連結。

有已上過課的國民黨立委助理表示，他是自願參加，沒有任何人強迫他，上課有助於自己更熟悉新媒體操作跟網路議題攻防，畢竟網路戰場才是未來主流，幕僚不可能不學。他坦言確實有聽過有助理是被主管強迫報名，「但也沒那麼委屈」，上課交朋友，又有免費晚餐。他進一步透露，3月28日上課的師資是中天主播、被稱「鯊鯊主播」的李珮瑄。

另有資深國民黨立委助理否認有被強迫參加一說，強調這次營隊是自願參加制，「有些課真的不錯」，且名額有限，熱門的課說不定搶不到。

另一方面，有國民黨立委助理認為，本次營隊開課時間皆為晚上，助理們白天通常事情繁忙，晚上只想下班回家，縱然課程內容優質，也是心有餘而力不足。但他知道晚上開課是不得不，白天忙立法院的事情都來不及，哪有時間上課？

針對舉辦群賢戰鬥營一事，國民黨立委徐巧芯持肯定態度。她表示，她很支持黨中央多提供培力課程，加強黨團的戰力。社群溝通對現在的政治環境來說很重要，越來越多民眾接收公共事務訊息是透過網路。

徐巧芯指出，根據她了解，當中有幾位老師相當具有經驗，而她也時常向他們請益討教。有空去上課的助理應該可以學到很多。

主播 國民黨 統神 網路

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