王鴻薇、葉林傳聯合總部成立 共提「捷運大同線」政見

立委王鴻薇與台北市議長葉林傳大同區聯合服務處今天開幕，除了邀請民眾，包括台北市副市長林奕華、交通局長謝銘鴻、捷運局局長鄭德發、民政局長陳永德、環保局局長徐世勳以及國民黨台北市主委黃呂錦茹到場，一起見證宣示提案「捷運大同線」政見，王鴻薇說，要真正翻轉西區，就從大同區做起。

葉林傳說，相當感謝鴻薇委員，雖然委員的選區是中山、北松山，但是委員一口答應，大同區也成立服務處，共通推動大同區建設，他在地方長期觀察，大同區目前規劃中的路線，預定將增加民生汐止線、社子輕軌線，但落地設站僅增加大龍峒站、寧夏夜市站，（大稻埕站研議中），對改善區域交通效果有限，他未來會與蔣市府、鴻薇委員推動「增設民族西路站」、「寧夏夜市站」、「大稻埕站」，促進大同區發展改善交通。

王鴻薇也說，大同與中山、北松山交通密不可分，民生汐止線在區內目前僅規畫設置寧夏夜市站和雙連站，距離迪化街、碼頭區距離仍遠，大稻埕站設站完成後，更能方便旅客前往迪化街、大稻埕，增加觀光效益，副議長對地方建設的規劃，不但是大同區需要，更是整個台北市的需要，今天市府相關局處、副市長蒞臨，就是最好的證明。

台北市副市長林奕華表示，葉林傳、王鴻薇問政、服務都相當優秀，捷運大同線是相當重要的政見，尤其大同區從南到北的距離約3公里，建設捷運大同線形成區域捷運路網，依照捷運站出入流量計算，大同區新增加點後每日可預期增加旅客進入大同區，這都是相當好的政見，市府相當重視。