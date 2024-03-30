藍委挺邱國正留任再加一 王鴻薇：不應讓小人得逞

國防部長邱國正因其子涉黃請辭獲蔡英文總統慰留。國民黨立委徐巧芯昨日表態支持邱國正留守崗位，國民黨立委王鴻薇今亦表明邱國正應留任，避免國防受到負面影響。

王鴻薇說，520前，國防部的首長應該要穩定，不要輕易因為黑函、耳語或惡意攻擊而調動，免得打擊國軍士氣或影響我國防備，所以她支持邱國正至少留任到520。

王鴻薇表示，此事也顯示出，民進黨內部有人急著想要讓邱國正下台，所以使出殺手鐧，就是拿邱國正兒子來攻擊他本人。不應讓這種行為得逞，讓以此案傷人的小人達到目的。

王鴻薇提到，有關於邱國正之子事件，因為邱子是在國安局，行為應由邱子，一個成年人來負責，國安局該查就查，但千萬不要拿這件事情做政治鬥爭。因國防不應該因為有人想要搶位子，受到負面影響。