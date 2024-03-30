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詐騙樣態多元案件頻傳 林岱樺籲調整並規則化預警方式

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

近年詐騙型態樣貌多元，詐騙案數逐年增加，準總統賴清德日前喊話，打詐不成功絕不停止，政府責無旁貸。民進黨立委林岱樺認為，金融預警方式應調整並規則化，銀行端若未落實與配合打詐政策也應祭出罰責。

林岱樺表示，近來她辦公室收到的陳情多是金融詐騙案，很多人因此面臨信用破產危機，她認為金融機關在內控和預警的部分應有更好的作為，尤其國人跳脫常使用的購物網站，在陌生購物網頁，或異常刷卡交易時，銀行方應主動跳出警示視窗，進行提醒與監管義務。

林岱樺指出，現在網路交易，各家銀行的OTP驗證碼（一次性動態密碼）時間不一，有些60秒，有些90秒，一旦消費者按出後，銀行就認為交易成立了；即使消費者被詐騙，也僅能視為爭議款項。

林岱樺表示，現在很多釣魚網站，透過簡訊或line、臉書等群組詐騙，有些是投資詐騙，有些佯裝成優惠詐騙，民眾點進去網站後，按下OTP鍵後就無法回頭了；很多遭詐騙轉帳的民眾，最後也只能認賠，很難追回被詐款項，尤其是境外網站。

林岱樺表示，詐騙樣貌從早期金光黨騙老人，演變成現在透過網路引年輕人落入陷阱，若銀行APP或網站，能在異常交易或出現異常帳戶時跳出示警視窗，提醒民眾，定能降低詐騙案發生。

林岱樺認為，詐騙樣貌型態多元，金融機構預警方式也應調整，針對異常帳戶的圈存時間應延長至三天或一周，預留檢警追查的時間；銀行端若未配合打詐，金管會也應對銀行祭出罰則，善盡督導作為，在監理上落實以保護消費者。

林岱樺 詐騙

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