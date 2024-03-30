祝福新鮮人 柯志恩18歲嫩照曝光 1.4萬人按讚喊「根本一模一樣」

為祝福即將成為大學新鮮人的學生都能考上理想學校，國民黨立委柯志恩在臉書公布一張18歲高三照片，青春無敵的嫩照引來逾萬人按讚，有人說「跟現在根本一模一樣」，歲月沒有留下太多痕跡。

柯志恩生於1962年，過去曾在臉書公布20歲照片，清新氣質引來無數網友按讚分享。這次公布的照片是18歲時留下，照片中的柯志恩留著俏麗短髮，讓人感覺清湯掛麵，學生氣息濃厚。

柯志恩說，這張照片是她在高三剛考上政大，報到前夕所拍；這幾天剛好是大學申請入學第一階段放榜，在此祝福所有「學測戰士」們，都能考上理想的系所。

柯志恩發文後引來1.4萬人按讚及分享。網友說，照片中的柯志恩「清新可人」、「青春動人」、「笑容、神韻完全沒變，和現在一模一樣」、「18歲跟現在一樣美」。