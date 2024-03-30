台智光案延燒 柯文哲嗆蔣萬安「解約給我看」
台智光案延燒，民眾黨主席柯文哲今早出席「感恩小草回顧暨木可新品發表會」活動，受訪時不滿，「我覺得很奇怪，為什麼我要每天回應相同題目，連續一個禮拜。」嗆蔣市府「去把那個合約解決掉，做一遍給我看看。」
柯文哲說，他擔任台北市長時，對於如何處理台智光合約開了很多會議，不要說當時，就說現在眼下有弊案發生的情況下，請蔣市府去把那個合約解除掉，看過程中會遇到多少問題。
柯文哲表示，台智光案對他內心最大的衝擊是，當年他那麼大動作反對，朝野完全不怕，嗆「偷吃也要擦嘴」，已經到肆無忌憚的程度，「人家公文寫這麼清楚，你們還是照幹」這才是國家的問題
柯文哲說，每個國家都有黑暗面，但當小偷還大搖大擺在路上走不怕人家講，這才是國家的悲哀。
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