鞏固小草補陸戰觸角 柯文哲號召「眾議匯聚」親開講

台灣民眾黨選後改組，除了成立青年部，也祭出青年政策，並頻頻舉辦青年活動，還推出相關周邊商品拉攏青年響應，一連串舉動是否擔心小草流失，為凝聚小草而辦？民眾黨立法院黨團主任陳智菡駁斥，是在既有空戰基礎下，加強陸戰觸角。民眾黨發言人徐千晴表示，為增加地方組織與黨中央間的連結。

台灣民眾黨今天、明天分別在新北和高雄舉辦青年眾議匯聚論政座談會，由黨主席柯文哲、秘書長周榆修親自和分組青年面談，聆聽小草心聲並作出回應。民眾黨青年部副主任劉昱鴻表示，與會者多是未入黨的小草，報名踴躍，不到幾天就有300多人報名，為兼顧討論品質和與會人員的多元性，錄取新北80位、高雄72位。

劉昱鴻表示，論壇主軸是從青年角度討論台灣民眾黨在2024選舉的得與失，台灣民眾黨的政黨定位、如何符合青年期待；現場分組討論，由柯文哲、周榆修分別回應與交流。報名年齡限定16歲到40歲間，以30為界線，16歲到30歲占一半，30歲到40歲占一半。

柯文哲指出，民眾黨支持有年輕、高學歷、走中間路線等三個特色，目前繳費的黨員將近2萬人，60歲以上不到5%，大學學歷以上85%，對統獨意識形態比較沒有那麼強烈。

柯文哲表示，選後民眾黨部門重組後新設傳統組織部、社會發展部、青年部、國家治理學院。傳統組織部負責管理各縣市黨部，社會發展部與百工百業、公廟、社團建立關係，拉出青年部負責處理與青年相關活動與議題，以及透過國家治理學院上課和訓練，盼在過程中找到合適選舉的人，提供訓練和參政舞台。

劉昱鴻指出，從2024選舉結果可見，兩黨的年輕支持者急遽流失，因此選後兩黨也有許多積極作為，大家都在辦講座和營隊，但民眾黨和藍綠兩黨有很根本性的差異，就是會很實在的提供年輕人參政的機會。

劉昱鴻指出，目前民眾黨在全台僅15席縣市議員，2026年選舉有很多地方可以讓青年投入基層選舉，至少初選不用準備龐大的資源，也不用當助理十多年才有機會參選，透過青年世代的參與跟關注，台灣的政治才能往更好的方向前進。

陳智菡表示，選後各政黨彷彿醒過來、開始關注年輕人，但其實民眾黨一直都在深耕年輕人，過去和青年互動多在網路上，現在希望能落地，從空戰到陸面，和青年關心的議題更靠近。相較於國民黨、民進黨現在開始著重空戰，民眾黨空戰階段已有一定的經驗和基礎，反而是在陸戰的部分不足，因此近來隨著黨組織擴大增加實際上的互動與接觸，進一步伸出觸角。