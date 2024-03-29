前進泰北 國民黨插旗接觸青年 發揚孤軍奮鬥精神

泰北青運會籌備委員會於今日舉辦「泰北滿星疊第28屆329公主盃反毒青年運動會」開幕儀式，並以「329我們一家人」為此次盛會標語。國民黨由組發會海外部主任陳以信代表黨主席朱立倫，與前立委吳斯懷、溫玉霞、游毓蘭、李德維及新北市議員林國春等共同出席，表達支持。

陳以信表示，「泰北反毒青運會」一路走來受到泰國皇室關愛，政府、肅毒會的支持及承蒙泰華各界僑領、中華民國政府、工商領袖、民間團體鼎力相助。今日包括泰國清萊省議長、泰國美發弄縣縣長、僑委會副委員長阮昭雄、駐泰代表張俊福、吳斯懷、溫玉霞、游毓蘭、李德維及新北市議員林國春等出席參加。立法院長韓國瑜更是提早錄製祝賀影片，於現場播放。

陳以信說，此次「泰北第28屆329公主盃反毒青運會」有一萬人次泰北鄉親出席、5000多位運動員參與，打破以往的歷史紀錄。與會的吳斯懷表示，此次運動會就是要發揚異域孤軍奮鬥的精神、傳承中華文化，強化族群融合，就像泰北就是一家人。溫玉霞委員也進一步指出，能在一個場合，看到這麼多的中華民國國旗飄揚已經很不容易，更何況是在泰北異域，心中充滿感動。

陳以信代表朱立倫出席。他表示，泰北孤軍維護中華民國的延續，未來國民黨將繼續關懷、灌溉，讓泰北源遠流長，永續發展。他更表示，與泰北的緣分已經超過20年，從國會助理到立法委員，都在協助解決泰北鄉親身份問題，為泰北謀權利、爭福利。他會後將前往曼谷，了解國民黨在泰國黨部的運作及營運。

泰北是海外華人重要的聚集地，泰北反毒青運會選在青年節舉辦，就是為了紀念並弘揚黃花崗烈士拋頭顱、灑熱血，為國為民勇於挑戰困難的精神，象徵著青年蓬勃奮發之朝氣與活潑進取之精神，並導引泰華青年團結進取、奮力拚搏、拒絕毒品、共建和諧家園的目標。