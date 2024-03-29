接待泛歐綠黨訪團疑失言 柯文哲澄清：沒做任何評論

「泛歐綠黨訪台團」日前拜訪民眾黨，民眾黨主席柯文哲在接待時稱「他的得票率遠高於我們綠黨」，遭質疑失言。柯文哲今表示，當時他沒做任何評論或多說什麼。民眾黨涉外事務部主任林子宇則說，訪台團團長是想用開玩笑的方式稱讚民眾黨，對於後續引發的輿論討論也覺得驚訝，對民眾黨有點抱歉。

針對美國在台協會AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）下周訪台，外傳與準總統賴清德就職有關。柯文哲今表示，政府跟政府之間有溝通有交流都是好事，如果台灣跟美國間有交流，都是表示歡迎。

柯文哲日前接待「泛歐綠黨訪台團」疑遭失言，他今天回應，當時只是提到這次選舉總統票得票26％、政黨票22％，對方說花40年還沒達到這個成績，民眾黨算表現不錯，他沒做任何評論或多說什麼。

柯文哲強調，他未做什麼評論。林子宇補充，昨天上午約10點新聞出來後，訪台團團長跟他們表達幾個重點，其實雙方也都覺得烏龍一場。

林子宇表示，訪台團團長說本來是想用開玩笑的方式稱讚民眾黨，對於後續引發的輿論討論也覺得驚訝，對民眾黨有點抱歉。林子宇說，這件事原本是雙方政黨的良性交流，後續有這麼多的媒體討論，大家也覺得訝異。

林子宇表示，團長覺得這是第一次了解台灣政治文化，雙方都覺得整體來講當天交流活動都是很美好的，未來也會繼續交流下去。