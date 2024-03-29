快訊

動機複雜？兒遭爆料涉黃…傳國防部長邱國正遞辭呈

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

用石頭砸死她們：塔利班宣布恢復對女性的公開石刑與鞭刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接待泛歐綠黨訪團疑失言 柯文哲澄清：沒做任何評論

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左3）今早出席黨部記者會。記者歐陽良盈/攝影
民眾黨主席柯文哲（左3）今早出席黨部記者會。記者歐陽良盈/攝影

「泛歐綠黨訪台團」日前拜訪民眾黨，民眾黨主席柯文哲在接待時稱「他的得票率遠高於我們綠黨」，遭質疑失言。柯文哲今表示，當時他沒做任何評論或多說什麼。民眾黨涉外事務部主任林子宇則說，訪台團團長是想用開玩笑的方式稱讚民眾黨，對於後續引發的輿論討論也覺得驚訝，對民眾黨有點抱歉。

針對美國在台協會AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）下周訪台，外傳與準總統賴清德就職有關。柯文哲今表示，政府跟政府之間有溝通有交流都是好事，如果台灣跟美國間有交流，都是表示歡迎。

柯文哲日前接待「泛歐綠黨訪台團」疑遭失言，他今天回應，當時只是提到這次選舉總統票得票26％、政黨票22％，對方說花40年還沒達到這個成績，民眾黨算表現不錯，他沒做任何評論或多說什麼。

柯文哲強調，他未做什麼評論。林子宇補充，昨天上午約10點新聞出來後，訪台團團長跟他們表達幾個重點，其實雙方也都覺得烏龍一場。

林子宇表示，訪台團團長說本來是想用開玩笑的方式稱讚民眾黨，對於後續引發的輿論討論也覺得驚訝，對民眾黨有點抱歉。林子宇說，這件事原本是雙方政黨的良性交流，後續有這麼多的媒體討論，大家也覺得訝異。

林子宇表示，團長覺得這是第一次了解台灣政治文化，雙方都覺得整體來講當天交流活動都是很美好的，未來也會繼續交流下去。

柯文哲 民眾黨 綠黨

延伸閱讀

柯文哲酸蔣市府眼睛業障重 嗆綠營：查出來人不會比較少

遭控市長任內不查台智光案？ 柯文哲陣營：做賊喊抓賊、潑髒水

台智光案早有疑慮？2016年廉政會紀錄曝 柯文哲決議「暫不立案調查」

台智光延燒 議員批柯文哲開廉政委員會：做半套打假球

相關新聞

美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

內閣改組在即，美麗島電子報公布最新民調顯示，民眾最不滿意的部會首長第一名是經濟部長王美花38.5%，第二名是數發部長唐鳳...

立院凍漲電價案交付協商 綠：立法權不該干涉行政權

立法院會今天討論事項第一案處理國民黨團，建請決議立即停止調漲電價，要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策。民進黨團...

藍白提電價凍漲…柯建銘：不能立院定電價公式 卻自喊停

電價4月起調漲，立法院國民黨團與民眾黨團提案要求凍漲，並列入今天院會討論事項。民進黨團總召柯建銘今天表示，不可能立法院自...

韓國瑜立法院會首請假 江啟臣主持初登板謹慎以對

立法院長韓國瑜今天上午出席忠烈祠參與「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」大典，首度缺席立法院會，立法院副院長江啟...

接待泛歐綠黨訪團疑失言 柯文哲澄清：沒做任何評論

「泛歐綠黨訪台團」日前拜訪民眾黨，民眾黨主席柯文哲在接待時稱「他的得票率遠高於我們綠黨」，遭質疑失言。柯文哲今表示，當時...

入閣讓王義川遞補不分區立委？ 莊瑞雄：沒有當官意願

520新政府上任，內閣改組在即，前立委郭正亮先前預測，民進黨政策會執行長王義川可望在今年遞補不分區立委進入立法院，因為不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。