影／兩派系爭黨部主委 陳其邁：接任者應「超越黨派」

民進黨高市黨部預計5月改選主委，湧言會、新潮流各有人選有意角逐，紛尋求市長陳其邁認同。陳其邁今表示，沒有明確表態支持哪一派系，不過他認為，主委應該要能扮演溝通平台，更重要要能夠超越派系、無私服務。

民進黨高市黨部現任主委許智善不尋求連任，湧言會議員黃文益表達意願，新潮流也擬推出兩名人選，其中一人也是現任議員。

高市議會第4屆第3次定期會今天開議，陳其邁針對黨部主委改選問題發表看法。陳其邁先肯定「許智善主委做得不錯」，成功輔選總統、立委選舉，非常辛苦。

陳其邁表示，主委最重要當然就是能夠協助推動市政，也能夠扮演溝通平台，更重要能超越派系，能夠無私服務。

陳其邁坦承，他有稍微看到（人選），也不是說都不知道，針對有幾位有意願的人，他都很鼓勵。希望大家在黨內競爭少一點，溝通多一點，服務多一點，這個大概是黨部主委的條件。

陳其邁打趣說，他是以一個「小黨員身分」來看這件事，因為這（主委）實在是個壞缺（不好的缺），做事情不眠不休奔走，要輔選、又要協調、又要做地方服務，真的很辛苦。