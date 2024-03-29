入閣讓王義川遞補不分區立委？ 莊瑞雄：沒有當官意願

520新政府上任，內閣改組在即，前立委郭正亮先前預測，民進黨政策會執行長王義川可望在今年遞補不分區立委進入立法院，因為不分區立委莊瑞雄可能會入閣。莊瑞雄今天接受廣播節目專訪表示，目前沒有接到徵詢，他的個性比較適合當立委，沒有入閣當官的意願。

2024立委選舉，王義川排名不分區第14名，因婦女保障名額關係，王義川實質不分區立委排在第16名，排在王義川前一名的王正旭，因前立法院長游錫堃尋求連任失利後請辭遞補；近期內閣改組傳言不斷，莊瑞雄再度被點名可能入閣，王義川遞補不分區立委再度浮現。

面對外界點名入閣傳聞，莊瑞雄今天再度澄清，目前沒有接到邀請入閣的徵詢，且他的個性比較適合當立委，不想入閣當官。

莊瑞雄透露，王義川有很多位置可以做，除了有機會遞補成為不分區立委，行政部門也有機會。