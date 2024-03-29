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黃國昌：許淑華醜陋護航台智光 怎還有臉喊提告

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌與民進黨台北市議員許淑華兩人，因為台智光案隔空交火。黃國昌今天表示，許淑華護航台智光相關言論在議會都有紀錄，他只是完整地把影帶貼出來，不明白許淑華喊告是何來由，護航得這麼醜陋，還有臉出來要提濫訴。

國民黨議員陳重文疑收賄護航「台灣智慧光網聯盟」拉高其網路費率預算，黃國昌日前點名，許淑華當初在議會時曾說就是要用3M、支持無節制的公共開支；許淑華則指出這是誤導，將提告。

黃國昌今天聽聞許淑華欲提告後，先是哈哈哈大笑三聲，接著說，對新潮流的政治人物來說，透過胡亂濫訴移轉問題焦點，已經非第一次，包括行政院副院長鄭文燦也是，許淑華和鄭文燦學的嗎？

黃國昌指出，許淑華在北市議會，不管是護航台智光，還是唱和陳重文，甚至大辣辣地和台北市政府官員說2Ｍ提高到3M，用的都不是她的錢，而是公務預算、全體納稅人的錢。現在只是完整把她在議會所說的話，影帶都貼出來，不明白許淑華到底要告什麼，難道影帶的人是偽造變造，不是許淑華本人嗎？

黃國昌說，許淑華應該告訴全台北市民的是，當初為什麼在台北市議會幫台智光大力出力，議員在議會是要為預算把關，許淑華竟然唱和廠商利益，面對訴訟，黃說，他沒有再怕的，又不是第一次面對民進黨的濫訴，哪個人有成功過？

北市 台智光 許淑華 陳重文 黃國昌

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