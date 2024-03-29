聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍白提電價凍漲…柯建銘：不能立院定電價公式 卻自喊停
電價4月起調漲，立法院國民黨團與民眾黨團提案要求凍漲，並列入今天院會討論事項。民進黨團總召柯建銘今天表示，不可能立法院自己訂定電價審議公式、自己修正「電業法」，又自己叫停，行政部門都是依法行事的。
柯建銘表示，電價調整4月1日就要公告，2015年立法院通過電價審議須經電價費率審議會的決議，且2017年該內容也在「電業法」入法，不知道國民黨團和民眾黨團為何要要求，立即停止漲電價。柯說，藍白應該了解過去與現在的規範是什麼。
柯建銘指出，今天該案會在院會討論，各黨團都會發言，並將該案交付協商。另針對國民黨立委提案修「電業法」，明定調整電價前須經立法院同意，柯建銘表示，修法是爾後的事情，等提出來之後再講。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言