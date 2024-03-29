藍白提電價凍漲…柯建銘：不能立院定電價公式 卻自喊停

電價4月起調漲，立法院國民黨團與民眾黨團提案要求凍漲，並列入今天院會討論事項。民進黨團總召柯建銘今天表示，不可能立法院自己訂定電價審議公式、自己修正「電業法」，又自己叫停，行政部門都是依法行事的。

柯建銘表示，電價調整4月1日就要公告，2015年立法院通過電價審議須經電價費率審議會的決議，且2017年該內容也在「電業法」入法，不知道國民黨團和民眾黨團為何要要求，立即停止漲電價。柯說，藍白應該了解過去與現在的規範是什麼。

柯建銘指出，今天該案會在院會討論，各黨團都會發言，並將該案交付協商。另針對國民黨立委提案修「電業法」，明定調整電價前須經立法院同意，柯建銘表示，修法是爾後的事情，等提出來之後再講。