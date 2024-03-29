認318學運是「民主內戰」 李淑珍：不後悔當年讓江宜樺從政

「校園裡掛著的都是支持學運的標語，包括罵自己老爸的標語，讓我女兒感覺壓力很大」、「學運人士控告我先生意圖殺人未遂，官司打了6年多，先生卸任後因此出國3年半，我們家庭生活都受到很大的影響。」前閣揆江宜樺夫人、歷史學者李淑珍近期出書，彙整2004年至2024年的信箋，以家人的視角，回顧江宜樺從政前後，為自己和家庭帶來的波波漣漪。

臨近中午，李淑珍一人在桌前認真簽書，她的先生、前閣揆江宜樺穿著白襯衫、黑色西裝褲，在烈日下默默轉進屋內，望了一眼太太的簽書工作，便在她桌前的那張椅子坐下、從口袋拿出手機瀏覽訊息，抿了一口紅茶後再見悄然無聲的放下。時間就這樣默默流逝，兩人的相處模式，透露著一股靜謐的安心感。

「我想要補充一點，就是出這本書，他（江宜樺）是極力反對的，從頭到尾反對，」李淑珍結束簽書工作後，接受《遠見》專訪時呵呵笑著說著這句。而一旁陪同訪問的江宜樺也嘴角上揚，「想說的都在（這本書）序裡了，」不過最後也是選擇成全，「因為知道她（李淑珍）的個性。」語畢，兩人再對視一笑。

出書理由：為時代、為丈夫、為自己

其實江宜樺對這本書的出版會持反對之意，並不難明白，畢竟久別政壇，當年那些驚濤駭浪好不容易才慢慢退去，「但每一次的委婉勸阻，就看到她再一次的委屈與悵然，令我越加不忍。」最終才有這本書的面世。書的出版時間則很敏感，正好就在2014年三一八學運的十週年左右。

李淑珍說，出版這本書主要有三個動機，一是想為時代而寫；二是先生從政6年多，做了一些事，也受到一些攻擊，但始終對於外界的批判不願去做回應，「因為他覺得說了也沒人要聽、要信，」作為陪伴他走過這一切的人，想藉此分享一些幕後故事；三是擔任政治人物配偶期間，自己「沒有言論自由、只能沉默是金，」而在外子離開政壇十年後，希望藉由這本書的出版，和外界分享一些她對世界的看法。

至於會不會擔憂這本書的出版，將再撩撥兩人好不容易漸漸歸於恬淡的寧靜生活？她以「月亮都有陰晴兩面」為例，認為自己在書裡陳述的觀點，在任何時候出版都有可能引發不同的討論，沒有好的出版時間點，「既然這樣，那就不用特別在意這個時間點會不會引來攻訐。」

其實江宜樺對出版這本書的態度，在十餘年前的李淑珍心裡，也曾出現過類似的情景。2008年，待在學界的江宜樺有意跨入政治施展抱負，詢問太太的意見，得到一句明確的NO。「因為我們是在白色恐怖時代長大的，基本上對政治是抱著敬而遠之的態度。」另外，就是擔憂一旦和政治沾上邊，自己的學術生涯恐怕也將不再平靜。

而最主要的，還是李淑珍憂慮，江宜樺未來恐怕會被拉入政治的漩渦，不但無法實現最初改變世界的初衷，還會將自己的人生給「賠進去」。

但在江宜樺第二次詢問後，李淑珍就跟十年後的江宜樺一樣，心軟妥協了。由於怕她生氣，江宜樺兩次詢問的口氣都是試探性，但會來問第二次，「代表他當時真的是有那種躍躍欲試，我如果一直去阻攔，可能會讓他抱撼終生。」因此，她就陪伴江宜樺，展開這趟長達6年半，讓她想來總是頭皮發麻、膽戰心驚的旅程。

辭呈早已寫好，每換一個職位就預寫一次

江宜樺從政6年多，官運亨通，從研考會主委做起，一路當到行政院長，但李淑珍透露，打從一開始，江宜樺就把辭呈寫好，每換一個職位就再預寫一封辭呈，隨時準備離開。這是因為學界借調最多就4年，江宜樺又以學者自居，「並不想長期待在政壇，時間有限選擇放手去做，若做不成、得不到長官的支持，那就離開，沒什麼好戀棧的。」但或許也是因為這個心態，導致江宜樺官愈做愈大，樹大招風，批評的聲音也變多。其中的高潮點，自然就是十年前那場撼動全台的318學運。

江宜樺從政6年多，官運亨通，從研考會主委做起，一路當到行政院長。遠見記者蘇義傑攝

318學運是「民主內戰」，但她認為不純然是負面

當時從政界到學界、媒體到網路、職場到家庭，幾乎每個場域大家都在激烈的辯論，許多家人、朋友更因為彼此立場不同而反目成仇，因為震盪如此劇烈，李淑珍將當時的情景，用「民主內戰」來形容。

318學運爆發後，這場震撼彈也對江宜樺和他的親友的生活帶來劇烈衝擊。為期一個月，大批警力被調來江宜樺住處附近，以確保李淑珍在內等親屬的人身安全；許多記者堵在家門前、甚至學校教室門前，驚動了她的學生；一些台大學生更公開焚書江宜樺的著作，並連署江宜樺下台。激烈的社會抗爭，衝擊了李淑珍原先平穩的生活，當時她的那些憂慮，果然一個個被證實。

儘管對自己的家庭生活造成極大影響，但李淑珍評價太陽花學運並不純然是負面。她說，太陽花學運，是當時20歲至35歲的世代，第一次有機會集體發聲，讓年長者正視他們的存在，「由於這整代人很明顯跟我們這個世代不一樣，所以，當然以前我們都沒有特別去意識到他們……。」

成長經驗不同，讓世代跟世代間出現斷層，年輕世代所受的教育，是本土意識高漲的時代，因此兩者的國族認同出現歧異，同時，年輕世代誕生於網路世代，「這些背景，都使得這個世代的價值觀、才華等等，跟我們這個世代非常不一樣。」

雖然318學運展現了年輕人熱情、希望改變世界的面貌，「但往往有時候，都會事與願違。」當時乘著學運浪潮起來的政治勢力，包括社民黨、時代力量等等，一個個泡沫化，無法帶來當時希望的改革願景。最終結果，只是成為民進黨重返執政的工具。

另外，雖然不能說民進黨執政就一定會不如國民黨，但由於太陽花學運帶有強烈的反中傾向，因此乘著這股勢力上台的蔡英文政府，必然延續學運的「抗中保台」路徑，出發點雖是要保護主權，但8年來斷交十個友邦、共軍機艦擾台、海峽中線消失……，「這讓我們感覺到戰爭的陰影是無所不在、且非常直接的，」這雖不是太陽花學運的初衷，但卻是它間接促成的。

318學運爆發後，這場震撼彈也對江宜樺和他的親友的生活帶來劇烈衝擊。遠見記者賴永祥攝

所有運動都是人民跟人民的對抗

李淑珍說，透過這6年多來的體悟，讓她漸漸感悟，所有的社會運動，都不是政府和人民之間的對抗，而是人民跟人民之間的對抗。例如太陽花學運的引爆點「兩岸服貿協議」，若站在中小企業的立場，確實協議簽了之後，會讓他們的利益受損；但另一方面，對於台灣的一些「隱形冠軍」，服貿協議卻能幫助他們進軍全球。所以要看是利多於弊、還是弊多於利，「要看你比較考量的是哪一塊，沒有一個政策可以討好所有部門，這是無可避免的。」

沒有純粹的好與壞，就如同太陽花學運發生時，儘管江宜樺和家人面臨外界指責的強壓，但偶爾在路上行走，也會遇到一些人豎起大姆指為他按讚。雖然一路提心吊膽，但李淑珍在這6年中，也看到先生留下一些台灣向上發展的種子。

比如說，八八風災後，江宜樺重整了台灣災防體系，強化災行橫向、縱向的聯繫工作，因此後來台灣雖也遇到不少強颱，但像八八風災這樣，發生如此慘重的災情，幾乎已消聲匿跡。另外，六都的改制，當時各縣市角力激烈，導致台灣直轄市數量暴增，但卻也讓台灣的南北、城鄉差距，不像日、韓等鄰國般嚴重，資源均勻分散到北中南三地，長期來看，對台灣的發展也有好處。

歷經了這些年的驚濤駭浪，但若再回到十餘年前，李淑珍認為，自己可能還是會再出做一樣的決定，放手讓先生去從政。

她強調，自己是一個「很少後悔」的人，不可否認，這6年多來的經歷並不尋常，可以說，如果沒有這段經歷，她的人生將是非常平淡、幾乎沒有什麼波瀾的人生。這段經歷劃下了很濃烈的色彩，「我想我沒有後悔，不管怎樣，它就是我們經歷過的人生。」

致一個青春民主的時代：李淑珍書簡。天下文化提供

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