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民進黨團版國會改革修法 最快今定案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

第11屆立法院藍綠關注國會改革議題，民進黨立院黨團今天上午發布甲級動員將進行黨團會議，擬在會中討論民進黨團版國會改革修法內容，最快將在會後說明結果。民進黨團總召柯建銘日前也提前預告，民進黨團版本的重點是絕不違憲，該改的地方都會面對，包括修正「立法院組織法」加入資安長設置，以符合政府各部門編制。

柯建銘表示，民進黨團有與學者專家討論，沒有意外的話，在今天的黨團會議中與黨團成員說明後，下周就會送立法院議事處，交立法院程序委員會排入院會報告事項，付委之後，未來將與其他案子在委員會併案審查。

柯建銘說，民進黨團的國會改革修法版本有一個重點，就是絕不違憲，且該改的都會面對，不會像國民黨團及民眾黨團提出的國會改革法案，盡洪荒之力，集違法違憲之極。

修法 國會改革 柯建銘 民進黨 立法院

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