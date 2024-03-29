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TikTok遊說立院內容曝光 盼公平待遇
國際上掀起禁TikTok風潮，台灣則限制公部門資通設備及所屬場域使用TikTok，數位部長唐鳳日前更定位TikTok為「危害產品」。據了解，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，安排拜會多名立委，本報獨家取得TikTok發給立委的聯繫拜訪信函，強調公司與大陸無關、資料絕不會遭大陸使用，盼立委支持讓TikTok在台灣享有「公平待遇」。
今年三月初，民進黨副秘書長翁世豪爆料，TikTok在台灣的主要代理商是戰國策傳播集團，戰國策讓民眾黨主席柯文哲在大選期間於TikTok聲量遠遠高於其他候選人。對此戰國策創辦人、民眾黨立委吳春城曾反駁，表示戰國策並未參與總統大選。
近日不少朝野立委接獲戰國策聯繫，收到一封以「TikTok 大洋洲與台灣公共政策區域總監」為署名的信件，希望能拜訪國會立委，希望讓TikTok在台灣享有與其他社群平台「公平待遇」。
國民黨立委黃健豪證實有收到拜訪邀請，他認為言論自由相當重要，他贊成別讓抖音進入台灣，目前TikTok並沒有言論自由受到限制情形，不認為有禁止必要。
民進黨團書記長莊瑞雄說，TikTok不受政府規範，針對國安資安疑慮，業者應有所釋疑，要政府全盤接受很困難，尤其是對象是中國，但願意聽聽業者說法。
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