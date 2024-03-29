美眾院軍委會要角柏格曼見蔡賴 強化海上戰略

美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼率團訪台，昨天分別拜會蔡英文總統與副總統賴清德。柏格曼表示，希望台灣強健海上戰略，雙方一起努力，抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動；蔡總統則說，未來台灣會持續與美國一起努力，擴大全球民主陣營的合作。

柏格曼率領跨黨派議員訪台，蔡總統表示，除了安全領域的合作，近年來台灣和美國也積極推動經貿交流，她期待協助台美早日解決雙重課稅的問題，促進更緊密的雙向投資和產業合作。

柏格曼分別向蔡總統與賴清德表示，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，有堅實的安全合作及經濟連結。此次來台是為了展現美國國會對台美夥伴關係的支持，未來也將繼續讓國會成員確信，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要。「這包括台灣強健的海上戰略，以及雙方如何一起努力實現共同目標，以抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動」。

賴清德昨偕副總統當選人蕭美琴接見柏格曼，賴表示，他與蕭美琴將於五月廿日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。

美國商會昨晚舉行二○二四謝年飯，邀蔡總統、美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長孫曉雅出席、蕭美琴等人出席。蔡總統致詞時說，過去幾年，看到台美間歷久彌新的夥伴關係；感謝美國商會多年來堅定支持台灣，相信台灣將在共同打下的堅實基礎，以及自由民主的道路上不斷前行。

蔡總統表示，她對賴清德有信心，可以讓台灣更民主和平和永續，繼續走在正確的道路上，延續台灣的成功故事。

孫曉雅說，ＡＩＴ期待未來與總統當選人賴清德及台灣各政黨領袖合作，強化共同利益和價值，增進雙邊長期的非正式關係。