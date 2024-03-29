新聞眼／羅森柏格頻訪台 美要確保台海不會變衝突熱點

羅森柏格就任ＡＩＴ主席剛滿周年即將第五度訪台，這等密集程度前所未見，前主席平均一年跑兩趟，羅森柏格創紀錄有其個人因素，更多的還是受大環境影響。

羅森柏格去年四月、六月和十月三度訪台，今年一月又陪同特使團來訪，算上這次已是第五次；前主席莫健頂多一年來兩次，有時僅一次，薄瑞光擔任主席時間最長，超過十年，訪台次數累計廿次。

相較於過去ＡＩＴ主席扮演象徵性角色，依慣例訪台並在台灣參加謝年飯，或在美國接待過境的台灣總統，羅森柏格則賦予主席一職更多實質意涵。

白宮國安會去年史無前例在選舉前兩天就台灣選舉舉行一場背景簡報會，宣布選後將有非官方特使團訪台；羅森柏格在華府接待來訪的各政黨總統候選人，也親赴台灣與各候選人再談，在在顯示白宮從上到下上緊台海局勢的螺絲，慎防選舉結果導致意外狀況。

羅森柏格在接任ＡＩＴ主席前，為白宮國安會中國暨台灣事務資深主任，也曾是國務卿布林肯的幕僚長；在與北京互動有一定程度的基礎上開展ＡＩＴ主席工作，一趟又一趟地跑台灣，積極任事是許多人給她的評價，更多的是相信羅森柏格直通白宮和國務院，代表性和影響力或可類比蕭美琴之於蔡英文總統。

有了主席的頭銜，讓她相較於受一中政策限制的美國聯邦政府官員，能更順理成章訪問台灣。

羅森柏格背景特殊，對台灣來說，她是特別有效的對話方，能直接對台灣政府資深官員和政治領袖說明美國政府的想法，不僅有用，也能令人放心。

與台灣政府官員的對話和往來，最密切的當然是台北辦事處處長孫曉雅，但國際局勢詭譎多變，多一項對話管道，對美國來說就是多買一層安全保險。

美國副國務卿坎伯才訪日，並與大陸外交部副部長馬朝旭通話，這邊羅森柏格就要訪台，顯示華府謹慎拿捏與台北和北京的距離，架設護欄避免兩岸失控衝出既有跑道，破壞區域穩定平衡。

現任ＡＩＴ處長孫曉雅四年任期將屆，傳出將在今年夏天離任，且接任人選已定，是熟稔台灣及印太事務的資深外交官。

美國大選將屆，持續深入掌握台北與北京的動向，確保台海不會成為令華府頭痛的下一個衝突熱點，是拜登政府的優先要務，他們也正透過多邊外交與聯盟，將台海議題嵌入美國在印太的戰略布局，把握這點來看，羅森柏格多跑幾趟都划算。