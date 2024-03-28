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為陳情拘留銀行協理？民眾遭詐盜刷6萬爭議款 林岱樺還原協調始末

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林岱樺辦公室出示監視器畫面指出，3月21日協調會當天，星展銀行顏姓協理於15時52分離開協調會現場，於15時58分返回現場，未見拘留情事。圖／林岱樺國會辦公室提供
林岱樺辦公室出示監視器畫面指出，3月21日協調會當天，星展銀行顏姓協理於15時52分離開協調會現場，於15時58分返回現場，未見拘留情事。圖／林岱樺國會辦公室提供

有媒體報導指出，民進黨立委林岱樺辦公室傳在處裡民眾陳情時拘留銀行協理，林岱樺今天澄清，這並非事實，並認為銀行主管涉及報假案。

媒體報導，林岱樺國會辦公室日前接獲民眾陳情，指遭盜刷6萬5千元，辦公室邀集星展銀行協理與當事人等人進行協調，不過雙方協商3小時沒有結果，衍生出雙方認知落差差異。

林岱樺表示，作為「國會打詐連線」成員，多年來積極為民眾發聲；近年來接獲不少民眾陳情金融業者的違法行為，也積極揭露金融業者的不當行為，包括去年年8月14日民眾陳情銀行理專誘使當事人不當投資損失，本案已召開兩次協調會議；以及本起3月7日接獲李姓民眾陳情，遇詐騙後信用卡慘遭盜，卻被誣指的協調會議。

林岱樺表示，希望政府能夠強化監督金融機構、保護民眾權益方面角色，避免僵化機械式依流程行事，協助民眾保護財產和權益，加強金融安全與消費者保護措施。林岱樺呼籲，星展銀行應認知協調事宜且理性溝通，共同尋求解決之道，避免透過捏造的假象，企圖轉移相關責任。

林岱樺辦公室還原事情始末指出，李姓民眾是在去年11月4日收到詐騙簡訊後，不幸被盜刷其星展銀行信用卡，他在10分鐘內聯繫銀行申請止付並向警方報案，也取得報案三聯單；但星展銀行竟罔顧被害人在撥款前要求止付之訴求，僅同意暫列爭議款，後仍將款項撥付予詐騙集團消費之商店，並在今年3月要求被害人繳付信用卡費，有維護詐騙集團利益之嫌。

林岱樺辦公室表示，國會辦公室在3月7日接獲李姓民眾陳情，並邀集金管會銀行局、警政署、星展銀行人員及陳情人於3月21日至立法院研究大樓706會議室進行協調會議。當事人要求希望將6萬5千元爭議款項分為6期清還，但星展銀行人員顏姓協理表示無法作主，需請示總公司。

林岱樺辦公室出示監視器畫面指出，3月21日協調會當天，指派由辦公室主任主持，星展銀行係由客服體驗部顏姓協理到場，金管會銀行局及警政署亦有代表列席與會。星展銀行顏協理到場後，經詢問就本件陳情案有何意見及處理建議後，僅表示，今天只是到場筆記被害者訴求，並無提出處理方案之權限，要向其主管電話請示等等，顏姓協理於15時52分離開協調會現場，於15時58分返回現場，16時01分第二次離開現場，17時05分第二次返回現場，同時並表明星展銀行主管要與辦公室主任通電話，在電話撥通並開啟擴音模式後，主管於電話中咆哮宣稱顏姓協理遭脅迫、非法拘禁人身自由，並宣稱以報警處理即掛斷電話。

林岱樺辦公室進一步說明，顏姓協理於17時11分收拾個人物品後離去。17時10分辦公室接獲立法院駐衛警通報，稱中正一分局接獲電話報案，稱顏女遭妨礙自由，依法指派員警到場。經警政署代表、金管會代表及本辦公室成員說明，中正一分局員警表明查無不法後離去，且中正一分局屢次以報案電話聯繫報案人確認報案內容，至目前為止均未獲接聽。

林岱樺辦公室表示，對於星展銀行後續指控限制人員行動自由的說法，本案有監視器畫面揭示真相及警政署官員的在場見證，顏姓協理是自由參與本次協調會議，並無拘禁相關事實。協調會現場不僅有金管會官員的參與，更有警政署官員在場，進一步排除了非法拘禁的可能性。

林岱樺辦公室指出，監視器畫面提供了有力的反駁，畫面清晰顯示參與協調會的銀行代表來去自由，非法拘禁的指控純屬捏造。星展銀行主管顯涉及報假案、濫用國家警政資源、漠視民意代表為民謀福之正當權益行使。

林岱樺表示，打詐為全民共識，也是政府重要政策，民意代表對人民相關爭議陳情也責無旁貸。嚴厲譴責星展銀行漠視民眾權益，並捏造控訴企圖轉移焦點。要求主管機關、警政署研議金融機構配合政府打詐之具體措施，並對不配合者設計處罰規定。

民進黨立委林岱樺今天表示，希望政府能夠強化監督金融機構、保護民眾權益方面角色，避免僵化機械式依流程行事，協助民眾保護財產和權益，加強金融安全與消費者保護措施。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺今天表示，希望政府能夠強化監督金融機構、保護民眾權益方面角色，避免僵化機械式依流程行事，協助民眾保護財產和權益，加強金融安全與消費者保護措施。圖／聯合報系資料照片

林岱樺 盜刷

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