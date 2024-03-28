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接見柏格曼 賴清德：就職後期待美台合作讓台海更穩定

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統賴清德今天接見柏格曼訪團時表示，他與副總統當選人蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。圖／總統府提供
副總統賴清德今天接見柏格曼訪團時表示，他與副總統當選人蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。圖／總統府提供

美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼率跨黨派議員訪台，副總統賴清德今天接見柏格曼訪團時表示，他與副總統當選人蕭美琴即將於5月20日宣誓就職，期待未來美國持續支持台灣並相互合作，讓台灣更安全、台海更穩定、印太區域也更和平。

賴清德今天偕蕭美琴接見柏格曼訪團，賴清德致詞時表示，今年是「台灣關係法」立法第45周年。這幾十年來，美國政府與國會都透過該法案，對台灣提供實質幫助。台灣關係法也是印太和平穩定及台灣安全的定海神針。近年來「美國國防授權法」提供台灣安全援助、擴大台美雙邊軍事訓練、交流與合作的機會。

賴清德也說，拜登總統今年完成「2024會計年度綜合撥款法」的立法，提供台灣3億美元的無償軍事融資，對台灣國家安全及臺海和平穩定有莫大貢獻。

賴清德表示，未來他也將致力於發展經濟，不僅造福台灣人民，也為國際繁榮帶來正面積極的力量。

柏格曼表示，台灣是美國在印太地區的關鍵夥伴，兩國有堅實的安全合作及經濟連結。訪團此行是為展現美國國會對雙方夥伴關係的支持，未來也將繼續讓其他國會成員了解，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要。「這包括台灣強健的海上戰略，以及雙方如何一起努力實現共同目標，以抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動」。

柏格曼提及，訪團此行也將與在台的美國人員會面，希望能更加了解臺台美關係的緊密程度，以及如何進一步提升雙邊關係。他再次感謝恭喜賴清德當選下一任總統，也期待接下來的討論交流。

美國 蕭美琴 賴清德

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