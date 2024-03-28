台智光延燒 議員批柯文哲開廉政委員會：做半套打假球

台智光案愈演愈烈，民進黨北市議員洪婉臻今在臉書發文，揭露柯文哲曾開廉政透明委員會，但在談到此案時逕自離開，且面對委員們質疑，只有決議「針對此案暫不立案調查。」批評「柯文哲你還好意思說你忍了8年，連開廉政透明委員會都可以做半套打假球。」

洪婉臻表示，過去議員等示警台智光的「光纖到府」案不單純，時任台北市長的柯文哲在民國105年1月18日廉政透明委員會議中，將該列案討論，沒想到，會議進行到該案前，柯文哲便逕自離開，交由時任副市長鄧家基主持，而眾多廉政委員提出質疑時，只決議「針對此案暫不立案調查」。

洪婉臻拿出會議逐字稿，廉政委員端木正提到，「台智光標案基本上是高達120億大案子，卻只收6千萬履約保證金，已是不合常理。」、「幾十億的經費，其中人事、設備、施工經費各占3分之1，都是廠商講的，到底是不是，依照實務來看，人事費跟施工費占三分之二應該好好考慮考慮。」

就連另外一位委員王小玉指，「合理的保證金應該是 3.6億，這案子保證金有問題，台灣智慧光網也有問題」。

洪婉臻說，廉政委員接二連三指出問題，但柯市府最後仍幫忙背書，身為時任廉政透明調查委員會的主席柯文哲，現在在司法介入調查後只急於討拍卸責訴委屈，「你哪來的底氣推得一乾二淨？」

洪婉臻也批蔣萬安傳出下令不給議員索資，「躲得過一時的臨時會，躲不過市民一輩子的監督。」光是112年度就讓47個機關持續跟台智光業務往來，決算金額高達5.88億，如今卻只敢喊話解除106年柯市府簽下的子約，「市民不在乎你跟柯文哲的口水戰，在乎的是不要一錯再錯。」