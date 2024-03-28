傅崐萁領銜成立RCEP友好協會 鼓勵休會期間訪東協十國

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日於立法院主持「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」成立大會，會中邀請到立法院副秘書長張裕榮、外交部次長陳立國及經濟部主秘楊志清擔任嘉賓並致詞，菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas )及越南經濟文化辦事處副代表吳芳草 (Ngo Phuong Thao)一同共襄盛舉。

「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」成立大會期間通過組織章程，同時會員一致同意由傅崐萁擔任「RCEP友好協會」會長，並推舉國民黨立委葛如鈞、陳玉珍、許宇甄、廖偉翔及民眾黨立委林國成擔任協會副會長。

傅崐萁表示，今天很高興立法院能有新的國會聯誼會誕生，正是中華民國面對RCEP成員國國會的友好協會。RCEP友好協會未來會對東協十國甚至是整個RCEP的會員國有密切的往來，與RCEP的交往從國會出發只是開始的第一步，對於台灣沒有加入RCEP經濟體系感到很遺憾， 中華民國除了要積極爭取加入之外， 國會外交也是重要的一環。

傅崐萁強調，台灣與東協十國可謂是脣齒相依，30年前國人如果去旅遊可以發現當時東南亞與台灣的發展有相當程度的差距，但近年來非常清楚的看到東協十國發展不僅令人刮目相看 ，更需要台灣去學習。尤其在政治、經濟的穩定發展中，看到了越南、泰國、菲律賓的崛起，也看到了明日之星印尼的崛起，也包括已開發的新加坡及馬來西亞的成長軌跡 ，過去跟台灣有差距國家都積極地迎頭趕上。

傅崐萁說，台灣是世界的科技重鎮，因此要用科技產業與東南亞成為科技同盟，這是成立RCEP友好協會最重要的目的之一。成立大會只是起步的開始，未來在休會期間，RCEP友好協會將從東協十國開始拜訪，再逐漸擴大到另外其他國家，讓彼此可以互利、共利、共同成長。