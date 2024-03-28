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藍領移工再返台學中文不給簽證？ 田中光：不合理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午邀請外交部政務次長田中光，就「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」進行報告，並備質詢。記者許正宏／攝影
立法院外交及國防委員會上午邀請外交部政務次長田中光，就「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」進行報告，並備質詢。記者許正宏／攝影

民進黨立委洪申翰今質疑「外籍人士來台研習中文申請停留簽證」的相關規定，其中疑似禁止藍領移工返國之後，以研習中文為由申請台灣簽證。對此，外交部次長田中光也認為不合理，並承諾一個月內做出檢討。

外交部政務次長田中光今上午赴立法院外交及國防委員會報告「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」，並備質詢。

洪申翰質詢時指出，在「外籍人士來台研習中文申請停留簽證手續說明」中，注意事項竟規定「曾來台從事就業服務法第46條第一項第8款至第10款規定工作及持特定國家護照者，我駐外館處得不受理以研習中文為由申請簽證。」

就服法第46條第一項第8款至第10款包含海洋漁撈、家庭幫傭及看護等工作。洪申翰表示，簡單來說就是來台做藍領工作，但這些移工回到自己的國家以後，想來台灣學中文，卻被這一條給擋住了，並問說「次長你覺得合不合理？」

對此，田中光表示，他基本上不認為這個合理，並請領務局長何震寰做說明。

何震寰表示，這可能是個案情況，未來會來檢討這個條文的部分，但澄清說，條文規定並非全然禁止，而是給予駐外館處一個裁量權。

不過洪申翰批評，該條文的邏輯不通，認為不該把外籍人士是否在台灣做過藍領工作作為審核條件。他也言明，曾私下問過領務局，得到的答案是，領務局認為這些移工可能以研習中文為由偷偷來台灣打工，所以用一個阻止非法就業的理由，一竿子打翻所有的人。田中光則承諾將於一個月內做出檢討。

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