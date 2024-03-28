快訊

首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

4科45級分可過台大1階 虐童案後社工系報名人數不減反倍增

飯菜如何保存避食物中毒？醫打破「放冷」迷思：我都熱的就冰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首度藍白合竟是人工生殖法 陳昭姿喊話綠營：少點政治化

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿表示，在人工生殖法的法案上，確實是與國民黨合作，也喊話民進黨的立委，生育問題是民生問題，別再政治掛帥。本報資料照片
民眾黨立委陳昭姿表示，在人工生殖法的法案上，確實是與國民黨合作，也喊話民進黨的立委，生育問題是民生問題，別再政治掛帥。本報資料照片

2024大選前藍白合的討論非常熱烈，各界期待是否有聯合政府的可能，不過最終仍兄弟登山各自努力，始終無法達成合作的協議。立法院開議後藍白雙雙在野，藍白合的可能再度被討論。民眾黨立委陳昭姿今表示，在人工生殖法的法案上，確實是與國民黨合作，也喊話民進黨的立委，生育問題是民生問題，別再政治掛帥。

人工生殖法公聽會今天舉辦第二場，由衛福部國健署主辦，廣邀專家學者以及民間團體參與，全程直播蒐集民眾意見。

推動代孕合法化近30年的陳昭姿表示，「過往30年參加了無數場公聽會、公民會議，再舉辦公聽會已無意義，台灣不能再走回頭路。」表示自己不會再出席政府舉辦的公聽會，過去30年的討論早已有民調以及結論，就是開放傳統不孕症夫婦開放代理孕母孕育下一代。

「人工生殖法修法上，藍白會合作。」陳昭姿表示，已經和國民黨立委陳菁徽討論過好多次，針對人工生殖法的修法上，完全支持陳菁徽的版本，但同時民眾黨團也會提出自己的版本，在人工生殖修法的開放上，針對傳統異性戀夫妻、男男同志開放代理孕母，女女同志、單身女性使用人工生殖上，都是抱持開放態度。

陳昭姿說，陳菁徽相當認真，在說明人工生殖法案時都相當有耐心與慈悲心，「她也能理解我在推動代孕過程中，被辱罵了20幾年」；30年前推動人工生殖法修法時，未曾討論過單身女性、男同志伴侶使用人工生殖的部分，但在與陳菁徽溝通過程中，確實受益良多，因此民眾黨團版本的人工生殖法修法草案，也增加納入這些族群，非常願意支持委員的心願。

陳昭姿也指出，藍白在人工生殖法上合作，但綠營立委已有點政治化這個議題，過往的民進黨友人，因為近期政治攻防，甚至說「要是支持你們，我們的支持這會怎麼看我？」因此猶豫要不要支持民眾黨團版本的人工生殖法。

「人工生殖法是民生問題，不要政治化了。」陳昭姿喊話綠營，病患是不分顏色的，生養的國安問題那麼嚴重，反方婦女團體若要一昧破壞他人孕育下一代的願望，那她的目標就是「成全」、「幫助病友」。

修法 藍白合 陳昭姿

延伸閱讀

醫界憂醫療電價漲14%恐引發掛號費漲潮 為偏鄉請命再議

柯志恩4月20日接高市黨部主委 黃昭順：國民黨高市長候選人「別無他人」

不忍看虐童案新聞 陳菁徽將提修法檢討保母評鑑機制

陳昭姿挺代理孕母合法化 民眾黨團兩周內提人工生殖法

相關新聞

黃國昌開直播募120萬責任額 還在教學就當機

民眾黨公職需繳交責任額，民眾黨立委黃國昌昨晚開直播求援「需要大家幫忙」不然就「撒喲那啦（解除黨職）了」，結果直播過程募款...

邱國正子被指涉性交易 宣稱有性私密影像

媒體報導，國防部長邱國正於國安局任職的兒子疑涉性交易。國安局今天回應，已立案調查，將本勿枉勿縱原則，釐清案情，如涉違法，...

傅崐萁領銜成立RCEP友好協會 鼓勵休會期間訪東協十國

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日於立法院主持「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」成立大會，會中邀請到立法...

藍領移工再返台學中文不給簽證？ 田中光：不合理

民進黨立委洪申翰今質疑「外籍人士來台研習中文申請停留簽證」的相關規定，其中疑似禁止藍領移工返國之後，以研習中文為由申請台...

賴神接班／拍胸脯保證不缺電 賴清德訪關鍵產業鞏固信「賴」感

距離520政權交接剩不到2個月，總統當選人賴清德近期啟動「信賴新政，穩健接棒」產業傾聽交流行程，而與此同時，賴清德也啟動國防視察行程、參與總統府軍事會談。民進黨內觀察，賴清德就任總統後，雖然要面對各種層面、範疇的政務，但對賴而言，執政初期最重要的兩大施政主軸，將會是國安問題以及經濟發展議題。 賴清德與ICT產業業者交流時，產業界都高度關心政府對水、電、土地、人力等相關資源的支持配套。其中因為4月將調漲電價，外界最憂心的電力問題...

首度藍白合竟是人工生殖法 陳昭姿喊話綠營：少點政治化

2024大選前藍白合的討論非常熱烈，各界期待是否有聯合政府的可能，不過最終仍兄弟登山各自努力，始終無法達成合作的協議。立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。