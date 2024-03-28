首度藍白合竟是人工生殖法 陳昭姿喊話綠營：少點政治化

2024大選前藍白合的討論非常熱烈，各界期待是否有聯合政府的可能，不過最終仍兄弟登山各自努力，始終無法達成合作的協議。立法院開議後藍白雙雙在野，藍白合的可能再度被討論。民眾黨立委陳昭姿今表示，在人工生殖法的法案上，確實是與國民黨合作，也喊話民進黨的立委，生育問題是民生問題，別再政治掛帥。

人工生殖法公聽會今天舉辦第二場，由衛福部國健署主辦，廣邀專家學者以及民間團體參與，全程直播蒐集民眾意見。

推動代孕合法化近30年的陳昭姿表示，「過往30年參加了無數場公聽會、公民會議，再舉辦公聽會已無意義，台灣不能再走回頭路。」表示自己不會再出席政府舉辦的公聽會，過去30年的討論早已有民調以及結論，就是開放傳統不孕症夫婦開放代理孕母孕育下一代。

「人工生殖法修法上，藍白會合作。」陳昭姿表示，已經和國民黨立委陳菁徽討論過好多次，針對人工生殖法的修法上，完全支持陳菁徽的版本，但同時民眾黨團也會提出自己的版本，在人工生殖修法的開放上，針對傳統異性戀夫妻、男男同志開放代理孕母，女女同志、單身女性使用人工生殖上，都是抱持開放態度。

陳昭姿說，陳菁徽相當認真，在說明人工生殖法案時都相當有耐心與慈悲心，「她也能理解我在推動代孕過程中，被辱罵了20幾年」；30年前推動人工生殖法修法時，未曾討論過單身女性、男同志伴侶使用人工生殖的部分，但在與陳菁徽溝通過程中，確實受益良多，因此民眾黨團版本的人工生殖法修法草案，也增加納入這些族群，非常願意支持委員的心願。

陳昭姿也指出，藍白在人工生殖法上合作，但綠營立委已有點政治化這個議題，過往的民進黨友人，因為近期政治攻防，甚至說「要是支持你們，我們的支持這會怎麼看我？」因此猶豫要不要支持民眾黨團版本的人工生殖法。

「人工生殖法是民生問題，不要政治化了。」陳昭姿喊話綠營，病患是不分顏色的，生養的國安問題那麼嚴重，反方婦女團體若要一昧破壞他人孕育下一代的願望，那她的目標就是「成全」、「幫助病友」。