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影／兒盟待出養童有123人 立委籲政府加強查緝介入評估

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨立委林月琴（中）、郭昱晴（左）、吳沛憶（右）上午在立法院舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法。記者林伯東／攝影
民進黨立委林月琴（中）、郭昱晴（左）、吳沛憶（右）上午在立法院舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法。記者林伯東／攝影

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶上午在立法院舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法。指出全國有430位待出養安置兒童，其中兒盟待出養童有123人，佔其中3成，政府相關單位應加強查緝，保護這些兒童安全。

林月琴指出，根據兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法規定，兒福聯盟如果要承辦收出養服務，需要經過目的事業主管機關教育部的同意，且最近一次財團法人評鑑結果要甲等或80分以上，但經查，兒盟之前未被教育部評鑑，而收出養管理辦法的法規由衛福部管轄。林月琴質疑教育部、衛福部權責不清，應進行跨部會整合。

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