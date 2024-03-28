影／兒盟待出養童有123人 立委籲政府加強查緝介入評估

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶上午在立法院舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法。指出全國有430位待出養安置兒童，其中兒盟待出養童有123人，佔其中3成，政府相關單位應加強查緝，保護這些兒童安全。

林月琴指出，根據兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法規定，兒福聯盟如果要承辦收出養服務，需要經過目的事業主管機關教育部的同意，且最近一次財團法人評鑑結果要甲等或80分以上，但經查，兒盟之前未被教育部評鑑，而收出養管理辦法的法規由衛福部管轄。林月琴質疑教育部、衛福部權責不清，應進行跨部會整合。