兒盟待出養童占全國3成 林月琴籲檢討收出養管理辦法

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶今天舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法，並指目前兒盟待出養童還有123人，佔全國430位待出養童的3成，相關單位應加強查緝，保護這些兒童安全。

林月琴指出，根據兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法規定，兒福聯盟如果要承辦收出養服務，需要經過目的事業主管機關教育部的同意，且最近一次財團法人評鑑結果要甲等或80分以上，但經查，兒盟之前未被教育部評鑑，而收出養管理辦法的法規由衛福部管轄。林月琴質疑教育部、衛福部權責不清，應進行跨部會整合。

林月琴指出，兒盟收養服務第3條第3項規定，收出養評鑑需甲等以上，但兒盟民國108年發生珮珮案、109年也發生兒虐案等不良紀錄，為何110年仍通過許可，可以繼續收出養服務？收出養評鑑機制為何？衛福部是否辦理評鑑？幾年評鑑一次嗎？評鑑標準跟內容為何？

林月琴主張，衛福部應檢討修正兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法，並檢視法人許可、評鑑制度和教育部權責問題、修正出養等待期相關規定。民進黨立委郭昱晴指出，依照教育部全國性教育財團法人會計處理及財務報告編製準則，設有監察人者應併附前一年度監察報告書。

郭昱晴指出，但兒盟監察人從110年就消失，內控機制形同虛設，教育部也未依法落實備查。依照財團法人第15條第一項董事、監察人、執行長與該等職務的人執行職務時，有利益衝突者應自行迴避。兒盟違反財團法人法第29條第一項第四款，教育部和衛福部除按次處罰外，得解除其董事和監察人職務。

吳沛憶指出，出養跟出養前的安置都涉及地方政府，剴剴案可看到北市府袖手旁觀，覺得責任只有管保母，希望未來地方政府應參與出養過程，出養前安置應循法律程序進行評估，而非由團體任意安置。