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TikTok盼獲公平待遇 黃健豪：美國公司應獲得言論自由

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片

數位部長唐鳳日前更定位TikTok為「危害產品」，據了解，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，安排拜會多名立委。國民黨立委黃健豪證實也有收到拜訪邀請。他認為言論自由相當重要，況且TikTok與抖音不同，是美國公司，世界各國都在使用，言論並無遭到限制，唐鳳根本不懂商業邏輯。

黃健豪說，對方確實希望有提出拜訪意願，不過自己比較忙，所以沒有與對方會面。

黃健豪指出，他主張言論自由，TikTok只是一個平台，內容是人產製而出，與Facebook、Youtube同樣，更別提現在Facebook跟Line的詐騙充斥，政府也沒在管理。假訊息本來就要偵辦，但如果今天僅是擔憂假訊息危害國人而禁止TikTok，那其他平台是否同樣也要禁止？他認為TikTok在中華民國應該受到公平待遇。

至於數位部長唐鳳說TikTok會危害資訊安全。黃健豪表示，說出這種話的人根本就不懂商業邏輯，TikTok是美國公司，世界各國的人都在使用，也會出現批評中國的言論與訊息。

黃健豪提到，抖音才是中國公司，受到中共管控。他贊成別讓抖音進入台灣，不過目前TikTok並沒有言論自由受到限制的情形，不認為有禁止必要。

TikTok 唐鳳 黃健豪

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