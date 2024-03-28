柏格曼會晤蔡總統 盼台灣強健海上策略抵制中國侵略

美國聯邦眾議院軍事委員會情報暨特種作戰小組主席柏格曼率團訪台，蔡英文總統今天接見柏格曼訪團時表示，未來台灣會持續與美國一起努力，擴大全球民主陣營的合作；柏格曼則表示，希望台灣強健海上戰略，雙方一起努力，抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動。

柏格曼率領跨黨派議員訪台，蔡英文致詞表示，訪團議員都是美國眾院軍事委員會的重要成員，不僅長期關注台海議題，也在美國國會積極推動台美的交流合作，共同維護區域的和平穩定。

蔡總統說，這幾年來，台灣持續落實國防自主，推動「國機國造」和「國艦國造」，向世界展現自我防衛以及守護民主自由的決心。她要特別感謝美國政府及國會，在去年底，透過「國防授權法」協助台灣強化自我防衛能力。這個月，美國剛完成立法的「2024會計年度綜合撥款法」也納入對台灣的軍援預算，並將加速軍備的交付來支持台灣，持續深化台美夥伴關係。

蔡總統提及，除了安全領域的合作，近年來，台灣和美國也積極推動經貿交流。她期待訪賓繼續發揮影響力，協助台美早日解決雙重課稅的問題，促進更緊密的雙向投資和產業合作。

柏格曼致詞時表示，此次訪團除了學習、深化台美關係，同時也希望能了解雙邊共同期望且可行的下一步。

柏格曼說，台灣是美國在印太區域的關鍵夥伴，有堅實的安全合作及經濟連結。訪團此次來台是為了展現美國國會對台美夥伴關係的支持，未來也將繼續讓其國會成員確信，此一戰略夥伴關係對於區域未來的安全至關重要。「這包括台灣強健的海上戰略，以及雙方如何一起努力實現共同目標，以抵制中國在此區域越來越具侵略性的行動」。

柏格曼表示，訪團也將與在台灣的美國人員會面，希望能更加了解兩國關係的緊密程度，以及可以採取哪些措施以進一步深化台美關係發展。