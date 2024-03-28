民主基金會何時選董事長？ 黃玉霖：等韓國瑜告知可開會

台灣民主基金會董事會改組備受矚目，民主基金會執行長黃玉霖今表示，董事長由董事互推產生，慣例由立法院長擔任，依照章程在4月30日前完成新任董事長推選，只要代理董事長吳釗燮決定要開會，基金會就會發開會通知。

外交部政務次長田中光今上午赴立法院外交及國防委員會報告「美國2024年大選過程對我國及印太地區的衝擊及影響」，並備質詢。

針對台灣民主基金會董事會改選，民進黨立委李坤城詢問是否由立法院長韓國瑜擔任董事長。黃玉霖表示，依照章程，董事長由董事互推產生，按過去慣例是由立法院長擔任。

李坤城詢問，立法院長韓國瑜什麼時候接任董事，黃玉霖回應，韓國瑜於2月1日就任後便已成為基金會當然董事，依照章程必須在4月30日以前完成新任董事長推選。

李坤城問說何時會舉行董事會？黃玉霖表示，目前基金會有代理董事長，也就是外交部長吳釗燮，只要代理董事長決定要開會，基金會就必須要發開會通知；不過他也表示，代理董事長若要開會，會議涉及到新任董事長的推舉，吳釗燮應該會與韓國瑜商量開會時間。

黃玉霖指出，吳釗燮已在2月底拜會過韓國瑜提出改選事宜；李坤城問說，現在是否要配合韓國瑜時間，黃玉霖表示，開會時間只要韓國瑜告訴吳釗燮可以開會，吳釗燮交代後就可以發布開會通知。