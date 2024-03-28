網路禁藥偽藥猖獗 林憶君籲行政院成立查緝專責單位

民眾黨立委林憶君今天舉行記者會，指網路賣禁藥、偽藥情況猖獗，呼籲政府建立查緝專責單位。中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒指出，這個現象好比地下電台賣藥，衛福部應拿出魄力。

林憶君呼籲，行政院應召集衛福部、內政部、法務部、國家通訊傳播委員會等相關單位，成立跨部會查緝偽、禁藥專責單位，從海關、境內到網路社群，為國人用藥安全建立多重防護網，阻絕不法藥物流入市面，喊話要食藥署長吳秀梅不要再睡覺了。

林憶君指出，根據食藥署3月11日統計資料，去年查獲網路違法販售藥品共1478件，發布62件違規境外網站，很多違規網站被查違規後仍持續運作、販售偽藥。

李懿軒認為，政府應建立杜絕社群平台的藥品廣告，提供民眾辨識正版藥品的防偽標籤，避免民眾誤入偽藥陷阱。民眾有用藥需求應求助醫師和藥師，不得在沒有醫藥專業人員協助的形況下自行服用；批評食藥署除了在「膨風專區」公布查緝到的網站外未有積極作為，整天只會「膨風」。

台北市藥師公會理事長尹岱智指出，禁藥問題以「未經核准輸入」的情況最嚴重，無論真偽都觸犯藥事法，最高可處十年有期徒刑、一億元以下罰金。台中市藥師公會理事長陳振聲表示，目前只有乙類成藥如曼秀雷敦軟膏、綠油精及德國百靈油等可以在依法核准登記藥品藥商、藥局或網路販售，其餘皆不可在網路販售。