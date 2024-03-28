從剴剴案到寶林中毒 吳思瑤：北市府通報系統慢N拍

寶林茶室食安事件擴大，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天批評，19日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，台北市政府24日才接獲醫院通報，顯示通報機制大有問題，台北市政府從剴剴案到這次食安事件都是「慢N拍」。

吳思瑤今天指出，19日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，依據食物中毒作業的SOP，只要有2人或以上吃到同個品項的食物，造成身體有問題，就構成食物中毒的要件，結果拖到24日才有醫院通報，顯示醫療院所很久沒有適用通報SOP，機制早已失靈一段時間。

吳思瑤提到，衛福部直到26日11時18分才接到台北市政府通報，中央緊急加速前往主動稽查，並在27日由衛福部主動召開專案會議，釐清目前手上掌握的資料，研判整個事件，強化所有該做的防護及防備。

吳思瑤表示，衛福部食藥署昨天上午舉行記者會對外說明情形，台北市長蔣萬安直到昨天下午才開記者會對外說明，不管從剴剴案到現在的食安事件，台北市政府永遠「慢N拍」，從通報、稽查、檢驗、對外發布新聞訊息都是如此，若北市府持續如此態度，中央緊急救援怎麼救也救不完。