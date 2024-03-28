快訊

12強／棒協指中華隊同組沒有美國 但預賽抗這5隊仍難纏

小林製藥紅麴風暴擴散！日本已4人死亡，上升為國家食安問題

才開賣「台北-東京成田」航線突然片面退款 亞航道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從剴剴案到寶林中毒 吳思瑤：北市府通報系統慢N拍

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
寶林茶室食安事件擴大，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，北市府拖一周才向中央通報，SOP機制早已失靈一段時間。記者林縉明／攝影
寶林茶室食安事件擴大，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，北市府拖一周才向中央通報，SOP機制早已失靈一段時間。記者林縉明／攝影

寶林茶室食安事件擴大，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天批評，19日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，台北市政府24日才接獲醫院通報，顯示通報機制大有問題，台北市政府從剴剴案到這次食安事件都是「慢N拍」。

吳思瑤今天指出，19日就有受害者疑似吃到食物中毒的食物，依據食物中毒作業的SOP，只要有2人或以上吃到同個品項的食物，造成身體有問題，就構成食物中毒的要件，結果拖到24日才有醫院通報，顯示醫療院所很久沒有適用通報SOP，機制早已失靈一段時間。

吳思瑤提到，衛福部直到26日11時18分才接到台北市政府通報，中央緊急加速前往主動稽查，並在27日由衛福部主動召開專案會議，釐清目前手上掌握的資料，研判整個事件，強化所有該做的防護及防備。

吳思瑤表示，衛福部食藥署昨天上午舉行記者會對外說明情形，台北市長蔣萬安直到昨天下午才開記者會對外說明，不管從剴剴案到現在的食安事件，台北市政府永遠「慢N拍」，從通報、稽查、檢驗、對外發布新聞訊息都是如此，若北市府持續如此態度，中央緊急救援怎麼救也救不完。

吳思瑤 食物中毒

延伸閱讀

馬習二會有譜 吳思瑤批馬英九幫腔中國時機跟動機可議

要烘焙業半夜烤麵包省電費？ 吳思瑤：該檢討就檢討

經濟部宣導時間電價惹議 綠委：該檢討就檢討

影／等同詐騙集團？ 吳思瑤回：國民黨「扯太多了？」

相關新聞

獨／TikTok遊說立院信函曝光 切割大陸盼在台公平待遇

國際上掀起禁TikTok風潮，台灣限制公部門資通設備及所屬場域使用，數位部長唐鳳日前更定位TikTok為「危害產品」...

抹紅抹黑產業鏈箭在弦上 韓國瑜三不原則擋煞

前總統馬英九將於4月1日率領青年學子赴中國大陸訪問，是否會大陸國家領導人習近平進行「馬習二會」受到高度關注。除此之外，民...

陳致中假釋屆滿 臉書透露會沈澱再出發

高雄市前議員陳致中因洗錢案被判刑1年，今年2月獲准假釋，已於3月27假釋屆滿；他在臉書透露心情百感交集，酸甜苦辣自不贅言...

網媒傳國防部長邱國正子涉黃？ 國安局：立案調查

網媒爆料疑似國防部長邱國正在國安局任職的兒子涉及召妓，國安局今天表示，已立案調查，將本毋枉毋縱原則，釐清案情，如涉違法，...

兒盟待出養童占全國3成 林月琴籲檢討收出養管理辦法

民進黨立委林月琴、郭昱晴、吳沛憶今天舉行記者會，指社會安全網出現破洞，政府應立即檢討收出養管理辦法，並指目前兒盟待出養童...

TikTok盼獲公平待遇 黃健豪：美國公司應獲得言論自由

數位部長唐鳳日前更定位TikTok為「危害產品」，據了解，TikTok近期透過公關公司戰國策在立法院展開遊說，安排拜會多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。