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抹紅抹黑產業鏈箭在弦上 韓國瑜三不原則擋煞

聯合報／ 記者侯俐安王寓中／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（中）。記者蘇健忠／攝影

前總統馬英九將於4月1日率領青年學子赴中國大陸訪問，是否會大陸國家領導人習近平進行「馬習二會」受到高度關注。除此之外，民進黨近來也瘋傳，立法院長韓國瑜也將去北京，「抹紅產業鍊」箭在弦上，但據了解，韓國瑜對是否去大陸已有定見。

據了解，國民黨團總召傅崐萁近來請多名國民黨內立委「保留時間」，近期將組團赴日本、北京交流，並表達各黨立委都會邀請。

消息傳開之後，就連民進黨內也盛傳，韓國瑜將有「赴陸計畫」；名嘴郭正亮上周也在網路節目說，韓國瑜日後必須出訪美、日，「是否會有赴陸交流先例，要看準總統賴清德的政治智慧」。

知情人士指出，傅崐萁近期確實有建議韓國瑜率領國會立委參訪團去日本，韓國瑜認為，待立法院休會時，去日本進行國會外交，確實可以考慮。

近韓人士則說，韓國瑜出任國會議長後，滴酒不沾，開會也要求準時不遲到，目前也沒有打算登陸，因為他知道民進黨隨時盯著他，抹黑、抹紅都沒少過，對於綠營傳出韓國瑜將赴陸的消息，韓國瑜也有聽聞，但「目前沒有這個計畫」。

至於赴陸，有鑒於近年大陸對台灣芒果、鳳梨、蓮霧、石斑魚等外銷大陸農漁產品下禁令，傅崐萁有意赴陸促銷農產品，加上近來金廈翻船等事件，造成兩岸關係緊張，傅崐萁也盼赴陸行能促進兩岸和平。

但近傅人士強調，並未邀請韓國瑜赴陸，韓也不會同行。

傅崐萁 韓國瑜

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