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金門士兵遭中國滯留 管碧玲：持續溝通隨時準備接人

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片

金門胡姓、吳姓釣客日前出海釣魚不慎落海，被中國海警尋獲，其中胡姓釣客因是現役軍人身分引發關注。海委會主委管碧玲今天表示，基於人道希望讓胡姓士官可以盡快回來，各部會一直在溝通此事，海委會也隨時準備接人。

金門胡姓、吳姓釣客日前出海釣魚失聯，被中國海警尋獲，吳姓釣客日前已經返家，胡姓釣客則仍被滯留在中國。管碧玲今天在立法院受訪表示，基於人道或是搜救公約，希望讓胡姓士官能夠很快回來，海巡署也隨時準備接人的工作，目前各部會也一直在溝通這件事。

針對中國海事部門在台海周邊展開演訓，海巡署是否掌握，管碧玲表示，海巡署就是常態性執法，依執法標準作業程序進行，該驅離就驅離，該登艦或扣留，海巡署都會依法行政。

外界點名管碧玲仇恨值最高，媒體詢問520新政府上任後是否會續任海委會主委，管碧玲沒有回應，快步進入立法院內政委員會。

海委會 海巡署 管碧玲

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