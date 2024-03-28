募不到國軍、車手月薪70K卻搶做 謝龍介批法院輕判縱容

新北國中生遭割頸案引發軒然大波，事後新北地方法院的處置態度更遭撻伐，司法院今至立法院報告「青少年法治教育與犯罪防制成效」，並表示與行政院共推增補少年調查保護人力、成立北部少家法院。恰巧，矯正學校敦品中學昨天就發生騷動事件，引發立委關注。

立委羅智強納悶近年來涉及詐欺案青少年數量，2023年達到新高，從1662件攀升到2193件，原因為何？打詐國家隊有何因應？詐騙教育都成了國民教育的一環，再犯率值得檢視。

立法委員沈發惠質疑，3月7日時敦品中學也發生問題，但才「杜絕20天」就又發生事件，他質疑是否有處理的SOP？法務部長蔡清祥表示，希望用教育的手段來達到感化的目的，盡量用溝通的方式告訴學生「錯在哪裡」，雖然昨天有調動附近監所警力，但都是在外圍，主要還是靠老師來處理。

蔡說，感化教育由少年法庭法官諭知來感化，這些法官也會不定期來探訪。

立委謝龍介詢問校園犯罪與詐欺、毒品有無關聯？他放錄音檔說明民怨，有詐騙被害人失金160萬元，上了法院法官卻叫他走民事程序，令人匪夷所思。

謝說，所謂的校園聯繫機制沒有功效，警方也無法進學校辦案，青少年犯罪成長率連年攀高，結果送進法院全都輕判，「國軍募兵募不到，詐騙車手一個月70多K，一堆人搶著做」。謝批校園不想被媒體爆出醜事，結果校園裡毒品一堆，毒品犯罪、詐欺犯罪要如何打擊，還奢談「校園自治」？

青少年犯罪人口率年年上升，但立委陳俊宇則質疑從矯正學校的數據來看，出了學校第1年再犯率超過5成，矯正有無功效？陳也提到敦品中學的案例，提醒管理疏失，如果在裡面學不到正能量、反而是學到不好的事情，失去意義。

立委莊瑞雄也說對少年為非，卻「越關越大尾」不能不能打、不能罵，還要先給他「感化」、拿掉「應報主義」，在矯正期間的功效，令人質疑。莊說，他也不相信進去的學生不會被標籤化，但不能因他是青少年，「想打籃球就打球」，全都退讓。

另外，一般校園竟然有霸凌者雖經調查委員會確認霸凌屬實，經申覆後，校方竟表揚疑似霸凌者為「模範生」，莊也認為社會沒有公道。