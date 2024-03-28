與賴清德討論未來情況 蕭美琴：要我盡量參加論壇

副總統當選人蕭美琴今出席公開活動表示，她曾與總統當選人賴清德在一月份討論未來可能面對的情境，賴清德並建議她要多參加具有國際連結、知識性的論壇。

蕭美琴今上午出席2024天下SDGs雙日國際論壇開幕致詞，她表示，台灣最美麗的風景是人，而在地人的韌性與文化，最能帶給世界連結跟感動，政府過去推動地方創生，依照地方特色發展新經濟模式，平衡區域發展、緩解人口集中，明年起將展開地方創生3.0，運用上將更符合在地需求，持續加強在地跨域合作及創新，讓地方跟國際的連結也能加深。

蕭美琴指出，賴清德兩個多月前曾和她討論未來可能面對的情境，當時討論到有數個單位邀請參加具有國際連結、知識性的論壇，賴清德要她盡量參加。她非常謝謝主辦單位提出邀請，跟許多關心台灣未來永續發展的各界好朋友共同探索，期待未來持續探索全球性且在地化的各種SDGs全球議題。

蕭美琴指出，在思考地方永續跟國際接軌的過程中，她想到自己數十年來去過很多歐美國家的城市，這些城市帶給她的感動或印象並不是來自華麗的高樓大廈，而是人、歷史和文化，我們在思考台灣獨一無二、讓人留下印象的地方時，除了「台灣最美麗的風景是人」是最重要的意義之外，能提供給世界最強的連結跟感動在哪，就是在地人的韌性與文化。

蕭美琴說，過去世界面臨很多新的挑戰，國際上地緣政治動盪帶來通膨加劇、經濟上的不平等，國內也因為人口結構改變、城鄉發展失衡，都會以外的地方年輕工作機會減少、人口流失愈來愈嚴重，傳統文化也逐漸沒落，進而面臨社會支持系統的缺乏，這也是許多國家在城市發展路徑同樣的問題，同時是聯合國17項永續發展目標SDGs急欲緩解的重要項目。

蕭美琴指出，為了緩解這些問題，政府5年前啟動地方創生國家戰略計畫，盤點地方DNA找出自身優勢，發展新經濟、新商業模式，期盼點燃創新成長動能，帶動地方產業發展，並依照地方特色發展地方經濟，緩和人口過度集中六都的趨勢，與前瞻基礎建設計畫雙管齊下，平衡區域發展；並結合跨部會資源，提高資源運用效率、加大地方創生推動力道，鼓勵青年留鄉或返鄉。