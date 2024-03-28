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美議員柏格曼率團訪台 AIT：出訪印台地區的一環

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（中）率跨黨派訪問團來台，今將拜會蔡英文總統、副總統賴清德。（路透）
美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（中）率跨黨派訪問團來台，今將拜會蔡英文總統、副總統賴清德。（路透）

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問台灣，今上午將晉見蔡英文總統。美國在台協會（AIT）指出，此行程為眾議院出訪印太地區的一環。

外交部昨晚發出新聞稿指出，柏格曼自3月27日至29日率團來台訪問，成員包括眾議院軍事委員會「空陸」小組民主黨首席議員諾格斯（Don Norcross）及眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）。

外交部表示，本次訪團是自「情報暨特種作戰」小組於2022年由時任副主席模菲（Stephanie Murphy）訪台後，再次籌組跨黨派訪團來台訪問，彰顯對台海和平穩定及台美安全合作的高度支持與重視。外交部誠摯歡迎三位議員在「台灣關係法」立法即將滿45周年之際來訪，以具體行動展現對台灣的支持。訪團在台期間將晉見蔡英文總統、副總統賴清德，及副總統當選人蕭美琴，與我方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。

AIT今上午也發出新聞稿表示，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，訪團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

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