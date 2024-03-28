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紐時：矽谷巨頭正遊說國會 擴大對陸AI限制

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國科技業者打算遊說國會，對中國大陸的人工智慧領域施加更多限制。路透社
美國科技業者打算遊說國會，對中國大陸的人工智慧領域施加更多限制。路透社

紐約時報27日報導，美中科技冷戰持續加劇，美國大數據公司Palantir資深顧問赫爾伯格（Jacob Helberg）正籌組科技業者與國會議員5月開會，遊說國會對中國大陸的人工智慧領域施加更多限制，目前已知聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）將出席。

眾院日前通過一項法案，要求在北京的母公司字節跳動退出美國TikTok的經營，而北京也祭出中方政府電腦禁用超微（AMD）和英特爾（Intel）等美國晶片的報復措施。

紐時報導，來自矽谷的科技領袖們正就AI領域遊說國會；超過100位科技主管與投資人5月1日會到華府開會及參與閉門晚宴，敦促國會對中國大陸的AI領域施加更多限制。

紐時掌握，Palantir執行長卡普（Alex Karp）和創投公司紅杉資本（Sequoia Capital）管理合夥人柏塔（Roelof Botha）都將與會。

Palantir除了是數據分析和AI技術公司，更是美國政府重要的國防承包商，據傳曾參與協助美軍定位以狙殺恐怖組織首腦賓拉登的任務，富比世（Fobes）報導，日前宣布請辭聯邦眾議員的蓋拉格（Mike Gallagher）將加入Palantir。

紐時報導，這股來自矽谷的遊說力量，除力促國會限制中國大陸在AI領域的進展外，也將盼鬆綁美商斥為繁重的AI規範，擴大科技研發的支出，並鬆綁移民限制替美國招攬更多跨國的AI人才。

紐時報導，強生等十多位國會議員都將與會，這場矽谷對國會的論壇將包含爐邊談話及眾院新AI任務小組主席奧伯諾爾特（Jay Obernolte）的專題演說，也會有私人晚宴。

紐時報導，這場活動之所以特別，在於矽谷長期就數據隱私、兒童網路安全保護甚至中國大陸等議題，與國會公開對抗；而自從生成式AI技術興起，隨之而來的遊說也暴量湧現，去年就有超過450家企業、非營利組織、大學和貿易夥伴遊說這項議題。

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