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水情吃緊、食安延燒 盧秀燕、蔣萬安今赴行政院會

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
台中水情由藍燈轉綠燈，台中市長盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣等人到石岡水壩視察，關心水情。記者游振昇／攝影
台中水情由藍燈轉綠燈，台中市長盧秀燕今天和立法院副院長江啟臣等人到石岡水壩視察，關心水情。記者游振昇／攝影

行政院會今天由經濟部水利署報告「近期水情展望與因應作為」，針對近期全台降雨量偏少，北部、中部水情吃緊，提出因應對策，台中市長盧秀燕親自出席；今天上午台北市長蔣萬安上午臨時調整行程也將親自出席，預計會前、會後針對近期食安事件發表談話。

近來日月潭「九蛙」現蹤，水利署稍後將在行政院會報告「近期水情展望與因應作為」。水利署指出，各地降雨量偏少，水庫集水區降雨僅為歷年同期的三成到六成，桃園、新竹、苗栗、台中轉為提醒綠燈，需加強關注。尤其石門水庫蓄水率降到31％，逼近三成大關，比去年同期減少4396萬噸。

此外，寶山第二水庫蓄水量39％，蓄水量比去年同期減少301萬噸；中部永和山水庫蓄水量57％、鯉魚潭水庫蓄水量36%、德基水庫蓄水量58％。水利署表示，各水庫都有三個月以上公共用水，但因後續農業抽穗有大用水需求，桃園、新竹、苗栗、台中需加強關注。

中央氣象局預估未來一季降雨正常至偏少。水利署表示，雖然春耕整田已經完成，但面臨枯水期末段用水挑戰。石門水庫方面，北水處透過跨區支援，加上工業自主節節水6％，農業優先利用埤塘及川流水源，加強灌溉管理等節水調度措施，

水利署表示，近期完成的建設包含，北部寶二水庫溢流堰加高將於四月完成，增加蓄水量192萬噸，中部鳥嘴潭人工湖五月蓄滿，增加蓄水量1450萬噸，南部曾文南化連通管五月通水，將提供每日備援80萬噸。

水利署表示，目前全台水庫蓄水率約三成到八成，需審慎因應水情。已成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組，桃園、新竹、苗栗、台中地區於3月19日轉「水情提醒綠燈」，中央、地方將持續合作細緻操作水庫，農業優先利用川流水及埤塘水靈活區域調配。

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