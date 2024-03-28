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蘇貞昌承諾六年的「兒童大禮」葉元之酸：目前仍是最貴停車場

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
文化部規畫興建的「國家兒童未來館」，國民黨立委葉元之質疑，該館淪爲選舉年才有進度的「選舉浮館」。圖／取自葉元之臉書
文化部規畫興建的「國家兒童未來館」，國民黨立委葉元之質疑，該館淪爲選舉年才有進度的「選舉浮館」。圖／取自葉元之臉書

文化部規畫興建的「國家兒童未來館」，國民黨立委葉元之27日質疑，該館淪爲選舉年才有進度的「選舉浮館」。他指出，行政院前院長蘇貞昌2018年競選新北市長時，批評板橋車站旁3.3公頃的「特專三」用地，淪為「最貴機車停車場」，蘇說自己每次經過看了都很「嚥氣」，若由他擔任市長，會在100天內從中央取得用地，為大家興建兒童博物館，結果呢？

葉元之表示，經過了三年之久，直到2021年時，蘇貞昌才跑到板橋宣布要蓋「兒童未來館」，要「給兒童一個大禮」。隔年2022年，蘇貞昌再到板橋宣布，兒童未來館將於2030年完工，預算從130億增加至160億，「很湊巧的，2022年就是九合一選舉年」。

葉元之說，直到2023年底，蘇貞昌又帶著蘇系立委，大陣仗來板橋舉辦「兒童未來館建築師成果發表會」，而「2023年底前就是2024總統暨立委大選前夕。」

葉元之說，如今已經過了6年，「特專三」依然是最貴機車停車場，2018年時12歲的兒童，都快成年了，都被蘇貞昌騙了。而且科技日新月異，政府再拖下去，蓋好的「未來館」都不「未來」了。對此，文化部長史哲回應，他不清楚蘇貞昌的相關承諾，承諾「該館將於2030年完成」。

文化部 葉元之 蘇貞昌

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