國土分區須溝通 部分縣市盼暫緩

多數縣市傳出「國土功能分區圖」恐難在限期內完成，亟欲產業轉型的雲嘉地區首長直言，「還需一些時間調整功能分區」，希望中央展延期程；南投縣府也建議最好暫緩推動。桃園市府昨說，地方政府執行面臨多項挑戰，呼籲中央更審慎評估。

桃園市都發局長江南志說，桃園不是交不出「國土功能分區圖」，但依目前桃園市國土計畫，可能出現重要建設與國土計畫相衝突。他以龍潭科學園區位置為例，在國土計畫中是「非可發展區」，中央卻突然說可以發展「桃竹苗大矽谷」計畫，顯然違背目前的國土計畫。

「比起繳交國土功能分區圖，檢討國土計畫應列為優先。」此外，江南志說，畫定分區後，土地要怎麼利用，中央也還沒有法規出來，也需同時解決。

南投縣73.91%土地位在國土保育區，縣府表示，為確保民眾權益，縣府多次舉辦說明會，也建議中央分區要更合理，最好暫緩推動。

南投縣議員林儒暘說，依國土計畫法規畫實施，南投將失去進步發展的機會，不只民眾興建房屋、建築成本更高、程序更複雜，茶葉、水果、蔬菜想加工很困難。南投這幾年大力提倡青年返鄉稍有成果，但未來全縣主要都是國土保育區，要發展農產加工、休閒農業，限制和申請程序很困難，無法吸引青年回流，甚至逼迫年輕人外漂，城鄉差距更嚴重。

雲縣長張麗善說，爭取科技產業進駐，須調整部分功能分區，需一些時間，希望中央能納入期程規畫考量。

嘉縣長翁章梁說，縣府舉辦數十場公聽、說明會，持續接獲民眾反映畫設草案與現況使用不盡相符，還需時間溝通，「我支持國土法延後施行，不宜匆促上路」。

台南市長黃偉哲說，尊重中央的決定；嘉義市府指出，嘉市國土功能區劃相對單純，中央若調整時程會配合辦理。