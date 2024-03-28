國土法上路恐再延 政院4月1日會商

國土計畫法4年前才修法延後施行，原訂明年4月30日上路，但藍綠立委近來提案修法，盼再延2年。行政院副院長鄭文燦4月1日將召開跨部會議，找各縣市首長確認「是否有配合地方政府作業需求將時程展延之必要」。內政部長林右昌說，盼能讓國土計畫法順利推行。

國土計畫法原訂2022年實施，但因地方政府準備不及，立法院2020年三讀通過，上路時程延後至2025年4月30日。依法定時程，明年正式實施前一年，地方政府必須將各地「土地功能分區圖」報內政部，但目前只有花蓮縣、連江縣和金門縣提報，嚴重影響上路時程。

民進黨立委吳琪銘、國民黨立委馬文君接連提案修法延後2年施行。馬文君提案指出，主管機關圖資更是年久未更新，南投縣內73.91%土地位在國土保育地區範圍內，農業開發區為23.17%，能作為城鄉發展土地不到3%，不僅限制南投縣發展，也對民眾財產權不利。

鄭文燦4月1日將邀內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及各縣市政府開會。政院表示，目前除連江、金門、花蓮等3縣已報內政部審議外，其他大多數縣市面臨民眾陳情等問題尚待克服，恐無法依限完成，由於已有立委提案，建議將公告期限延後2年，此次會議是為協助地方政府解決困難。

國土管理署說，未來國土法上路，將可分階段解決非都市土地因長期未能辦整體規畫檢討，導致與現況發展不符情形。至於民眾關心的原住民土地部分，也將與原住民族委員會研商各項配套措施，保障既有居住權益。

據了解，這次各縣市都面臨地方壓力，預料國土法展延將成「藍綠共識」。環團砲轟延後是放任炒地皮，地方人士直言，國土法在執行上根本就是「大地雷」，未來台積電設廠、科學園區擴張，周遭土地都受影響。

長期參與人士表示，國土法知易行難，近年風調雨順，降低全民危機意識，藍綠民代檯面上都不想得罪「理想派」，行政院也從善如流，該人士酸，這是朝野「創造共業」的過程。