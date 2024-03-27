民進黨中央黨部春酒 最大獎現金3萬元

民進黨中央黨部今天晚上舉辦春酒活動，席開27桌。黨主席賴清德、副總統當選人蕭美琴親自抽出頭獎大紅包，分別是3萬元、1萬元等獎項，蔡英文總統委由總統府副秘書長黃重諺代表抽出2萬元紅包，現場氣氛熱絡。會中安排了一個溫馨橋段，由於在黨部服務近17年的清潔阿姨即將退休，賴清德特別致贈花束和禮物，表達誠摯感謝。

民進黨今天晚間在格萊天漾大飯店舉辦春酒活動，包括賴清德、蕭美琴、前主席姚嘉文、卓榮泰、總統府資政張俊雄，身兼中評會主委的立委賴瑞隆、立委王正旭、林楚茵、林宜瑾、許智傑、范雲均與會，中央黨部的「房東」長虹建設董事長李文造夫婦也與會共襄盛舉。

賴清德與蕭美琴進場時，在主持人張志豪、戴瑋珊帶動下，黨工們高呼「賴清德加油」、「蕭美琴加油」、「台灣加油」、「民進黨加油」等口號，彷彿重回年初的選舉造勢場。賴清德致詞時也開玩笑地說，主持人好像在主持造勢活動一樣；戴瑋珊笑稱，「我們每天都在戰鬥」。