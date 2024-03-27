歐洲對台軍售有譜？歐議員指「非鐵板一塊」：還有很多因素需要考量

台歐關係愈來愈好，有沒有可能重啟對台軍售？歐洲議會對中國關係代表團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，俄烏戰爭爆發後，歐洲對衝突區軍售已非鐵板一塊，他知道台灣對於不對稱戰力的需求，不過仍需要討論台灣需要哪些武器。

台灣大部分軍售來自於美國，已鮮少向其他國家購買先進武器，除了法國拉法葉軍艦的相關維修，以及購買幻象兩千相關零組件，以延長軍機壽命之外，近年來我國對歐軍購已相當少見。不過，日前美方傳出，針對美國軍售延宕的問題，可考慮先讓歐洲把武器賣給美國，再由美國轉售給台灣，歐洲對台軍售的可能性再掀討論。

包瑞翰日前「泛歐綠黨訪台團」訪台，成員包括歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala）、德國國會綠黨黨團副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席徐德分（Till Steffen）及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米榭托維克（Boris Mijatović）等人，於今日舉行記者會。

對於有記者提問歐洲是否重啟對台軍售的可能，包瑞翰明言，歐洲政治可以被視為一隻烏龜，他走得很慢，也很難轉向，不過一但動起來，就不會輕易停下來。

他點出，歐洲近期受到俄烏戰爭的影響，已一改常態、打破過去的禁忌，願意對衝突區、戰區提供軍火；他以德國為例，已成為軍援烏克蘭第二大的國家。而他坦言，歐洲未來確實需要對新的國際安全現況有所觀察。

包瑞翰表示，他聽到台灣有很多關於不對稱作戰的討論，而歐洲確實有飛機、坦克可以販賣給台灣，或許可以從中得利，但他不確定台灣現在需要哪些武器，還有很多因素需要考量。

卜茹歌在致詞時則點出，兩岸若升級為軍事衝突，將嚴重影響到德國，和歐洲，她樂見德國今年在亞太地區的部署，包括海軍，和空軍都將重返印太，並與盟友展開合作軍演。

在台歐經貿方面，是否力促簽訂「雙邊投資協定」（BIA），包瑞翰則提倡更為務實的作法，認為歐洲直接對台投資很順暢，台灣每年外國直接投資有25％就是來自歐洲，台灣對歐投資也在持續增加。

包瑞翰認為，台歐經貿應該採取台灣與美國、英國所採取的彈性作法，而他們已經提出有關強化供應鏈韌性的協定、促進投資協定等。包瑞翰秉持台歐應不拘泥於教條式貿易政策的觀點，認定雙邊應該認真思考如何能實質幫助到企業。